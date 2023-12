El deceso de Matthew Perry aún sigue doliendo entre los fans de “Friends”. Lo cierto es que su inesperada partida ha hecho que más de uno recuerde los momentos inolvidables de su personaje Chandler Bing y se divierta con sus innumerables locuras. Sin embargo, lo que podríamos imaginar como un trabajo cargado de felicidad, no habría sido la realidad que vivió el actor en el rodaje. Por lo menos, eso es lo que sugiere su amigo George Clooney. ¿Quieres saber qué contó? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Perry falleció el pasado 28 de octubre de 2023, a los 54 años de edad, tras ser encontrado inconsciente en una bañera de hidromasaje en su casa de Los Ángeles.

Además, después su deceso, se creó la “Matthew Perry Foundation”. Esta nació con el objetivo de apoyar a las personas que sufren adicciones, tal como el querido histrión.

MATTHEW PERRY Y GEORGE CLOONEY FUERON AMIGOS DURANTE MUCHO TIEMPO

En una entrevista concedida a Deadline, George Clooney confesó que conoció a Matthew Perry alrededor del año 1977, momento en el que nació una gran amistad entre ambos.

“Conocí a Matt cuando tenía 16 años. Solíamos jugar juntos al pádel. Era unos 10 años más joven que yo. Y era un chico genial, divertido, gracioso. Era un niño”, inició su relato.

De acuerdo con su testimonio, el intérprete de Chandler Bing soñaba con conseguir una oportunidad para lucirse como comediante y, para su buena suerte, la consiguió.

“Todo lo que nos decía a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Sólo quiero entrar en una comedia. Sólo quiero entrar en una comedia regular y sería el hombre más feliz de la tierra’. Y entró probablemente en una de las mejores de la historia”, agregó.

¿QUÉ DIJO GEORGE CLOONEY SOBRE LA TERRIBLE SITUACIÓN QUE MATTHEW PERRY PASABA EN “FRIENDS”?

Lamentablemente, pese a sus deseos de hallar la felicidad con este trabajo, esta no habría sido la realidad. Según Clooney, él sabía de primera mano que la experiencia de su amigo en la serie “Friends” no era tan ideal como muchos habríamos imaginado.

“No era feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz. Y ver eso (...) era difícil de ver porque no sabíamos lo que estaba pasando por él. Sólo sabíamos que no era feliz, y yo no tenía ni idea de que estaba tomando 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras”, admitió la estrella.

Finalmente, el actor de “Ocean’s Eleven” reflexionó sobre cómo gozar de éxito no garantiza sentirte en paz contigo mismo y con los que te rodean.

“Esto te dice que el éxito y el dinero y todas esas cosas, no te traen automáticamente la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”, puntualizó.