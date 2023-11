Después del fallecimiento de Matthew Perry, se estableció una organización con su nombre con el propósito de ofrecer asistencia a individuos que luchan contra la adicción y dificultades relacionadas con sustancias. De esta manera, el legado de la estrella de “Friends” seguirá perdurando en el tiempo y ayudando a las personas que más lo necesiten.

Aunque su deceso nos ha dejado prácticamente conmovidos, Matthew Perry siempre será recordado como una estrella que lucha contra las adicciones, el consumo excesivo de drogas y alcohol. Y es que el intérprete de Chandler estuvo inmiscuido en severas etapas de estupefacientes durante su juventud en los noventas y principios de los 2000.

Matthew Perry tenía 54 años cuando fue encontrado sin vida a finales de octubre (Foto: ABC)

En esa línea, la organización reveló que aceptará aceptar donaciones de distintas partes del mundo y demás empresas benéficas, siendo esto el deseo del desaparecido actor de 54 años.

LA FUNDACIÓN BENÉFICA CREADA EN NOMBRE DE MATTHEW PERRY

Cumpliendo del deseo de Perry, la organización benéfica señaló que buscan fundar esta entidad en honor a la estrella de “Friends”, quien señaló en más de una oportunidad su gusto por ayudar a otras víctimas de la drogadicción.

“En el espíritu del compromiso duradero de Matthew Perry de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción, nos embarcamos en un viaje para honrar su legado al establecer la Fundación Matthew Perry, guiados por sus propias palabras y experiencias e impulsados por su pasión por hacer una diferencia en tantas vidas como sea posible”, aseveró el pasado viernes 3 de noviembre en la inauguración de la Fundación Mattew Perry.

Cabe señalar que toda esta entidad sería apoyada por National Philanthropic Trust, una organización estadounidense independiente que promueve la práctica filantrópica a través de todas sus sedes. Eso sí, de momento no hay detalles de lo que será la fundación de Matthew Perry.

La fundación benéfica buscará honrar la memoria de Perry (Foto: Matthew Perry / Instagram)

La fundación será mantenida por el National Philanthropic Trust. No se dieron a conocer de inmediato más detalles sobre la organización.Esta será una manera de honrar la vida de Perry, quien hace un tiempo señaló que deseaba ser recordado por su trabajo de divulgación y ayuda hacia los adictos, en lugar de sus papeles en la televisión. "He tenido muchos altibajos en mi vida, pero lo mejor de mí, sin excepción, es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás?' Siempre diré 'Sí, sé cómo hacer eso'", añadió el histrión al presentador del podcast Tom Power.

MATTHEW PERRY Y SU ADICCIÓN CON LAS DROGAS

En sus memorias, Matthew rememoró algunos de los episodios de adicción al alcohol y estupefacientes que padeció durante sus dos primeras temporadas de “Friends”.

Aunque indicó que jamás llegó a estar borracho o drogado en el set de la serie, poco a poco fue convirtiéndose en un adicto al medicamente analgésico Vicodin tras un accidente mientras filmaba “Fools Rush In” con Salma Hayek en 1996.

El actor de "Friends" falleció a los 54 años. En la imagen, la vez que Matthew Perry llegó a la 59ª edición de los Golden Globe Awards en Beverly Hills, California, el 20 de enero de 2002 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

Perry, quien fue la estrella de “Friends” junto a Courteney, Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer durante 10 temporadas, fue muerto a los 54 años en su residencia en Los Ángeles. De momento, las autoridades siguen investigando los orígenes de su deceso.