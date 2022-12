Una película que se ha vuelto un clásico navideño es “Mi pobre angelito” (Home Alone), la cual se estrenó en 1990 y es dirigida por Chris Columbus. El papel principal es interpretado por Macaulay Culkin.

La fama de la cinta se debe a que cuenta la historia de un niño (Kevin McCallister) que se queda solo en casa durante la Navidad, ya que su familia que tenía un viaje planeado por las fiestas se olvida de él y para protegerse debe enfrentarse de forma muy inteligente a unos ladrones.

El largometraje se volvió tan popular que en 1992 llegó a la pantalla grande “Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York” (Home Alone 2: Lost in New York), aunque no fue tan popular como la primera película.

Posteriormente se han realizado cuatro cintas más inspiradas en la historia, pero no causaron tanta sensación como las dos primeras y en algunos casos solamente llegaron a streaming. A continuación, te contamos en qué plataforma se encuentran todas las películas y el argumento.





Mi pobre angelito (Home Alone)

La película trata sobre un niño llamado Kevin McCallister que va a viajar a París con su familia por Navidad, pero el día que deben partir se olvidan de él. Para el pequeño la situación es fantástica, pero su emoción por estar solo cambia cuando descubre que dos ladrones desean robar su hogar. La película está en Disney plus.





Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York)

Kevin y su familia van a viajar a Miami para pasar las vacaciones de Navidad, pero el niño se equivoca de avión y acaba en Nueva York, y también se reencuentra con unos delincuentes. El largometraje está en Disney plus.





Mi pobre angelito 3 (Home Alone 3)

El argumento es muy similar a la primera cinta, aunque en esta ocasión por culpa de una vecina un niño de ocho años llamado Alex Pruit está solo en casa y para su mala suerte debe enfrentarse a una banda de criminales. La cinta está en Disney plus.

"Mi pobre angelito 3". (Foto: Captura/YouTube)





Mi pobre angelito 4 (Home Alone 4: Taking Back the House)

Esta película es muy interesante, ya que trae de vuelta personajes que aparecieron en las dos primeras películas aunque en el largometraje son interpretados por otros actores. La cinta está en Disney plus.

"Mi pobre angelito 4". (Foto: captura/YouTube)





Mi pobre angelito 5 (Home Alone: The Holiday Heist)

En esta ocasión, un pequeño de 10 años debe enfrentarse a fantasmas que estás escondidos en su casa. La película se encuentra disponible en Disney plus.

"Mi pobre angelito 5". (Foto: Captura/YouTube)





Mi pobre y dulce angelito (Home Sweet Home Alone)

La película se estrenó en streaming y cuenta la historia de un pequeño de diez años que por accidente se queda solo en casa mientras su familia viaja a Japón para pasar Navidad. La cinta está en Disney plus.





