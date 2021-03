Michael Keaton interpretó al ex fiscal general de Estados Unidos Ramsey Clark en la nominada cinta “The Trial of the Chicago 7” a los premios SAG. Si la película se lleva el galardón, esta sería la tercera oportunidad que Keaton se encuentra en el elenco de las cintas premiadas, antes lo logró con “Spotlight” y “Birdman”.

En la cinta, Keaton logra cambiar el rumbo de la historia con solo dos escenas, Esto para demostrar qué tan desesperados estaba el gobierno de EE.UU y un juez federal en encarcelar a los manifestantes de la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Al ser consultado sobre el hecho por la revista Deadline, Keaton afirmó sentirse un hombre con suerte y que siempre tiene buenos compañeros de trabajo.

“Me advirtieron desde el principio que eres una estrella del movimiento. Eso es bueno, pero para mí se trata del buen material y soy un actor al que le gusta estar rodeado de buenos actores”, comentó.

“Cuando estás rodeado de actores realmente buenos, todo el mundo habla de todo el mundo. Los actores, en su mayor parte, son extraordinariamente generosos”, afirmó.

Keaton participa en la producción de Netflix al lado de Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Yahya Abdul Mateen II, Marck Rylance, Joseph Gordon-Levitt y Frank Langella.

