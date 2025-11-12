La vida puede cambiar de un momento a otro, y para Andy Goodrich eso significa asumir el papel más desafiante de todos: ser padre a tiempo completo. En “El Padre del Año”, Michael Keaton interpreta a un hombre que deberá redescubrir lo que realmente significa ser familia cuando su esposa ingresa a un programa de rehabilitación, dejándolo al cuidado de sus gemelos de nueve años. El largometraje se estrena este 13 de noviembre.
Sin experiencia y con el caos tocando a la puerta, Andy busca apoyo en su hija mayor, Grace (Mila Kunis), fruto de su primer matrimonio. Juntos aprenderán que la paternidad no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de estar presente cuando más importa. A través de momentos tiernos, cómicos y llenos de humanidad, El Padre del Año celebra las segundas oportunidades y la fuerza de los lazos familiares.
Dirigida por Hallie Meyers-Shyer, responsable de entrañables historias sobre el amor y la familia, y con la participación de Andie MacDowell, la película combina humor, emoción y reflexiones sinceras sobre la crianza moderna.
Ideal para disfrutar en familia, “El Padre del Año” es una historia que recordará al público de todas las edades que nunca es tarde para ser la persona que tus hijos necesitan. La cinta, se estrena este 13 de noviembre.