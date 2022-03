Protagonizada por Oscar Isaac y creada por Jeremy Slater, “Moon Knight” (“Caballero Luna” en español), es la próxima miniserie de Disney+ ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). La nueva producción contará con Slater como escritor principal con Mohamed Diab al frente del equipo de dirección.

De acuerdo a Marvel, “Moon Knight” es una nueva serie de acción y aventuras que presenta a un vigilante complejo que sufre de un trastorno de identidad disociativo. Las múltiples identidades que viven dentro de él se ven envueltas en una guerra mortal con los dioses en el contexto del Egipto antiguo y moderno”

Se esperaba que la filmación comenzara el 16 de noviembre de 2020 con una duración de 26 semanas, pero la pandemia de coronavirus frenó todos los planes. Finalmente, el rodaje comenzó en abril de 2021 en el Museo de Bellas Artes de Budapest, Hungría, y concluyó el 14 de octubre.

Oscar Isaac como Steven Grant en "Moon Knight" (Foto: Marvel Studios/ Disney Plus)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “MOON KNIGHT”?

“Moon Knight” tiene seis episodios y el primero se estrenará este miércoles 30 de marzo de 2022 en Disney Plus, por lo tanto, terminará el 4 de mayo de 2022.

Una proyección especial se realizó el 16 de marzo en Madrid en Cine Capitol, otra el 17 de marzo en el Museo Británico de Londres, y otra el 22 de marzo en El Capitan Theatre en Los Ángeles.

HORARIO PARA VER “MOON KNIGHT”

México: 2:00 am.

Perú: 3:00 am.

Colombia: 3:00 am.

Argentina: 5:00 am.

Venezuela: 4:00 am.

Bolivia: 4:00 am.

España: 9:00 am.

¿DE QUÉ TRATA “MOON KNIGHT”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Moon Knight”, Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos de modales apacibles que descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo tras sufrir desmayos y experimentar recuerdos de otra vida. Una de las identidades de Steven es el mercenario Marc Spector, y a medida que los enemigos de Steven/Marc llegan hasta ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

Ethan Hawke, quien interpreta a Arthur Harrow, dijo en el podcast The Watch: “Para mí, gran parte es Oscar, para ser honesto contigo. Creo que es un jugador muy emocionante en mi campo. Me gusta lo que está haciendo con su vida. Me recuerda a los actores, cuando llegué por primera vez a Nueva York, a los que admiraba. Oscar es más joven que yo y Me gusta la forma en que se comporta y me gusta la forma en que piensa. Y, en general, suceden cosas buenas cuando estás en la habitación con personas que te gustan como piensan, ¿verdad?”