Cada 14 de febrero, se conmemora el Día de San Valentín, fecha en la que el mundo celebra el amor en todas sus formas. Y, aunque muchas personas prefieren disfrutar de algún largometraje romántico en honor a la festividad, otras tienen el interés de sumergirse en el lado más terrorífico de la celebración. ¿Es tu caso? Pues, en esta nota, te presentamos 10 películas de terror que puedes ver en San Valentín.

Vale precisar que, entre los títulos de la selección, se encuentran varios proyectos cuyas tramas se desarrollan en pleno 14 de febrero, así como producciones que muestran la perspectiva más oscura del amor y la seducción.

Por si fuera poco, la mayoría de estas cintas se encuentran en los principales servicios de streaming o portales de compra y/o alquiler, por lo que puedes verlas desde la comodidad de tu casa. Ahora sí... ¡vamos con la lista!

¿QUÉ PELÍCULAS DE TERROR QUE PUEDO VER EN SAN VALENTÍN?

10. “The Love Witch” (2016)

A lo largo de 120 minutos, la directora Anna Biller desarrolla la trama de “The Love Witch”, cinta que explora las fantasías femeninas y la pesadilla detrás del “hombre perfecto”.

¿De qué trata? Elaine, una joven y atractiva bruja, está empeñada en encontrar el amor a base de conjuros y pócimas que le permitan seducir a cualquiera. Sus hechizos funcionan demasiado bien rodeándola de desafortunadas víctimas. Cuando finalmente conoce al hombre de sus sueños, su desesperación por ser amada la conducirá al límite de la locura.

¿Cómo ver “The Love Witch″? En Filmin (España), Mubi (Estados Unidos), iTunes y Google Play.

9. “Knock Knock” (2015)

Keanu Reeves, Ana de Armas y Lorenza Izzo son las estrellas de “Lado oscuro del deseo”, película de Eli Roth que se centra en la provocación y el terror detrás de un par de jóvenes aparentemente inofensivas.

¿De qué trata? Tras darles refugio a dos mujeres jóvenes durante una tormenta, le cambia la vida a un padre y esposo devoto que se queda solo un fin de semana.

¿Cómo ver “Knock Knock″? En Netflix (Latinoamérica), Amazon Prime Video (LATAM y Estados Unidos), iTunes y Google Play.

8. “My Bloody Valentine 3D” (2009)

“Sangriento San Valentín 3D” es el remake del clásico de 1981. Está dirigido por Patrick Lussier y cuenta con las actuaciones protagonistas de Jensen Ackles, Jaime King y Kerr Smith.

¿De qué trata? Atormentado por una masacre ocurrida años antes, Tom regresa a su pueblo natal... y descubre que un homicida con una piqueta ha comenzado una nueva oleada de asesinatos.

¿Cómo ver “My Bloody Valentine 3D″? En Netflix, iTunes y Google Play.

7. “Jennifer’s Body” (2009)

“Diabólica tentación” junta a Diablo Cody (guionista de “Juno”) y Megan Fox (superestrella de Hollywood) en un thriller de terror sobre una guapísima chica que representa un inmenso peligro para cualquiera que intente conquistarla.

¿De qué trata? Jennifer y Needy son amigas desde la infancia. Un día, las chicas van a un bar donde toca un nuevo grupo de rock, y allí se produce un inesperado accidente. A partir de entonces, Jennifer será poseída por unas fuerzas malévolas que la impulsarán a cometer asesinatos... principalmente a aquellos que intenten seducirla.

¿Cómo ver “Jennifer’s Body″? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España), iTunes y Google Play.

6. “Creep 2″ (2017)

Mark Duplass lidera el reparto de “Creep 2″, segunda entrega de la trilogía de terror de Blumhouse Productions. Esta vez, se centra en Sara (Desiree Akhavan), una videoartista cuyo objetivo principal es crear intimidad con hombres solitarios que encuentra en un foro de internet. Los ingredientes perfectos para que nazca este proyecto de terror.

¿De qué trata? Una artista encuentra el personaje perfecto para su obra, pero lo que parecía ser un sueño termina convirtiéndose en pesadilla.

¿Cómo ver “Creep 2”? En Netflix.

5. “Ready or Not” (2019)

En tono de comedia negra de terror, “Boda sangrienta” nos presenta a los suegros más peligrosos del mundo, con la extraordinaria actuación principal de Samara Weaving.

¿De qué trata? Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia.

¿Cómo ver “Ready or Not”? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y iTunes.

4. “Audition” (1999)

Takashi Miike dirige esta adaptación de la novela homónima de Ryû Murakami, considerada como una de las películas de terror japonés más emblemáticas de la historia.

¿De qué trata? Un cuarentón viudo, a propuesta de un amigo, convoca un casting para una inexistente película con la intención de encontrar una nueva esposa.

¿Cómo ver “Audition”? Disponible en iTunes.

3. “Possession” (1981)

Si buscas una cinta que explore el terror que esconde la dinámica de una pareja, la controversial “La posesión” de Andrzej Zulawski puede ser la alternativa perfecta para ti... con el gore a niveles elevados.

¿De qué trata? Cuando Marc regresa de un viaje, encuentra a su esposa Anna cambiada, muy nerviosa y perturbada. Por fin, le confiesa que tiene un amante y lo abandona. Marc cae en una terrible depresión que lo lleva casi al borde de la locura. Pero la verdad sobre la aventura secreta de Anna se revelará monstruosa...

¿Cómo ver “Possession”? En Filmin (España) y en iTunes.

2. “The Bride Of Frankenstein” (1935)

“La novia de Frankenstein” no es solo un clásico del terror universal, sino también una inteligente sátira sobre la representación audiovisual del romance. En el reparto, destacan los nombres de Boris Karloff, Colin Clive y Valerie Hobson.

¿De qué trata? Después de la huida del monstruo creado por el doctor Frankenstein, el siniestro Dr. Praetorius propone al científico la creación de una compañera para el monstruo.

¿Cómo ver “The Bride Of Frankenstein”? Disponible en iTunes y Google Play.

1. “Picnic at Hanging Rock” (1975)

“Picnic en Hanging Rock” es una emblemática cinta australiana ambientada en el 14 de febrero. Está dirigida por Peter Weir y se basa en la novela homónima de Joan Lindsay.

¿De qué trata? El día de San Valentín de 1900, en la Australia Meridional, un grupo de alumnas de un colegio victoriano va de excursión a la región montañosa de Hanging Rock. Sin embargo, una sucesión de fenómenos sobrenaturales irán produciéndose a lo largo de ese día que parecía que iba a ser perfecto y tranquilo.

¿Cómo ver “Picnic at Hanging Rock”? En Filmin (España) y en iTunes.