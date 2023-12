Julia Roberts es una de las actrices más conocidas del mundo del cine, así que no es sorpresa que una película de suspenso que protagoniza junto a Ethan Hawke y se encuentra en Netflix, ya está entre las más vistas de la plataforma. Esta cinta que también incluye momentos apocalípticos está basada en el libro “Dejar el mundo atrás” (Leave the World Behind) del escritor Rumaan Alam.

La cinta trata sobre cómo una familia se encuentra de vacaciones, pero su momento de relajación podría acabar tras recibir la visita de dos sujetos que les piden ayuda porque está sucediendo un ciberataque, esto quiere decir que de a pocos muchos aparatos tecnológicos dejan de funcionar.

¿Cuándo se estrenó “Dejar el mundo atrás” en Netflix?

La película llegó a la plataforma el 8 de diciembre, pero ha causado tanta sensación entre los usuarios del streaming que rápidamente se ha posicionado entre las más vistas. Netflix ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), Estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y Premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo)

Cabe destacar que si deseas compartir tu cuenta con alguien que no vive contigo, debes pagar 7.90 soles extras y crearle un perfil bajo la modalidad de miembro extra. Este pago extra lo asume el dueño de la cuenta.

¿De qué trata “Dejar el mundo atrás”?

Es una película sobre una familia que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en la playa, pero durante el día empiezan a tener problemas con los aparatos tecnológicos. Posteriormente, por la noche reciben la visita de dos personas que llegan buscando ayuda porque en el país ha empezado a ocurrir un ciberataque tecnológico.

¿Cuánto dura “Dejar el mundo atrás”?

La cinta tiene una duración de 2 horas y 21 minutos, así que se considera una película larga; sin embargo, vale la pena porque muestra un poco sobre lo que podría suceder si un día los aparatos tecnológicos no funcionan como usualmente lo hacen,

Reparto de “Dejar el mundo atrás”

Amanda (Julia Roberts)

Clay (Ethan Hawke)

GH Scott (Mahershala Ali)

Ruth Scott (Myha ‘la Herrold)

Archie

Danny (Kevin Bacon)

Rose

Tráiler de “Dejar el mundo atrás”

Otras recomendaciones en streaming

Una joven viaja a un resort de Punta Cana para poder reflexionar sobre lo que desea hacer tras terminar el colegio, en el lugar conoce a un joven y los dos se enamoran.

Es una serie basada en la saga de libro homónimos. Esta producción presenta como Percy, quien ha sido un niño considerado problema en realidad oculta un secreto que solamente su mamá conoce.

La película muestra a una familia que se encuentra de vacaciones en una isla sin imaginarse que el lugar esconde un secreto que podría ocasionar que todos envejezcan rápidamente.

Una joven muy inteligente, pero que no ha tenido las oportunidades para demostrar su talento para las matemáticas se encuentra trabajando en limpieza. Aunque, todo podría cambiar en su vida tras conocer a un profesor de la institución.

Esta película se estrenó hace muchos años, pero debido a la historia que mezcla hechos históricos con un poco de ficción rápidamente se ha vuelto una de las favoritas de los usuarios de Netflix.

