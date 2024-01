A lo largo de décadas, el talento de Julia Roberts ha cautivado a audiencias de todas las edades, sean niños, jóvenes y adultos mayores. A pesar de ello, la actriz de 56 años nunca ha participado en desnudos ni en escenas que involucren poca ropa frente a la cámara. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión?

Hollywood está sufriendo los remezones del caso Epstein, pero ello no significa que existen talentos impolutos que han sabido brillar con luz propia. Una de estas figuras reconocidas es la actriz Julia Roberts, quien a sus casi 60 años sigue firme y convencida de que el cine es su mejor herramienta a la hora de expresar su arte.

Eso sí, a diferencia de otras figuras internacionales que necesitaron subir la temperatura del set de grabación, Roberts jamás requirió de una escena en desnudo o un algún topless que logre catapultarla en las primeras planas de los periódicos.

Julia Roberts es una de las protagonistas de "Leave the World Behind" (Foto: Netflix)

¿Miedo a la crítica o falta de inclusión en los desnudos? Teoría existen muchas, pero la razón verdadera la conoce Julia Roberts y aquí te la contamos.

¿POR QUÉ JULIA ROBERTS NO HA REALIZADO ALGÚN DESNUDO EN SU CARRERA?

En diálogo con British Vogue, la estrella de “Mujer bonita” aclaró que jamás aceptó salir en una escena sin ropa o desnudo porque le pareció más viable ser una actriz apta para todo el público. Sobre si llegó a padecer “algún sentimiento de responsabilidad hacia otras mujeres,” la nacida en Georgia contó que su elección de proyectos siempre se basa en lo que no desea hacer.

“No es por criticar las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o no ser vulnerable físicamente es una decisión que tomo para mí misma”, sentenció. “Pero en efecto, estoy eligiendo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”.

Esta particular elección de proyectos de la actriz de “Comer, Rezar y Amar” puede ser sorpresiva para muchos, en especial porque la mayor parte de las actrices de Hollywood suele acceder a realizar escenas que involucren desnudos. Ante ello, Roberts aclara que ha asociado alguna parte del discurso feminista a su prima lejana, la periodista e ícono del feminismo Gloria Steinmem.

Julia Roberts apareció en "Friends" (Foto: AFP)

Dicha influencia familiar fue descubierta recientemente en la vida de Roberts, pero parece ser la clave para entender el accionar de la actriz a lo largo de su vida. Sea como fuere, la propia figura de cine declara que siempre es consciente de los trabajos que evita realizar y la cantidad de dinero que rechaza ante su negativa de realizar escenas desnudas.

Sobre la actualidad del cine, la intérprete de “La boda de mi mejor amiga” no deja pasar y reconoce que la dinámica del cine mundial es diferente al de hace unos años, pues a su modo de ver considera que existe demasiada saturación.

“No sé si es mejor, porque no es mi experiencia, pero parece muy diferente”, profundizó. “Y en cierto modo, parece tan desordenado. Hay tantos elementos para ser famoso ahora, que parece agotador. Hay más elementos, hay más ruido, hay más salidas, hay más cosas”, prosiguió.

LO QUE LLEVÓ A JULIA ROBERTS A DEJAR LAS COMEDIAS ROMÁNTICAS

En una entrevista con The New York Times Magazine, Julia Roberts compartió la razón detrás de su ausencia en la pantalla grande en roles de comedias románticas durante este tiempo.

Si bien, varios recuerdan a Julia Roberts interpretando comedias románticas, ella reveló la razón por la que no aparecido en un ningún filme de este género hace dos décadas (Foto: Isabel Infantes / AFP)

“La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin hacer una comedia romántica como si yo no quisiera hacerla. Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de ‘Notting Hill’ o el nivel de diversión loca de ‘La boda de mi mejor amigo’ lo habría hecho. Simplemente, no existían”, explicó.

Sea como fuere, Roberts nos ha dado bastante material para reírnos durante muchos años más.