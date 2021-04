Netflix continúa expandiendo su catálogo. Recordemos que la plataforma, cada mes, elimina series y películas menos visualizadas y actualiza su oferta de producciones. En mayo 2021 hay para todo público.

Hace unas semanas, llegó oficialmente a la plataforma lo nuevo de Luis Miguel. Pues ahora es momento de disfrutar en familia nuevo contenido. A través de un videop de YouTube, compartieron la lista completa de producciones que llegarán en mayo.

Estrenos de mayo 2021, series y películas que llegarán a Netflix

Comedia

El método Kominsky: temporada 3

Special: temporada 2

El vecino: temporada 2

La familia Upshaw

Love or money

Drama

Monstruo

Selena, la serie: parte 2

Ragnarok: temporada 2

Mudanzas al cielo

Roberto Baggio: el divino

¿Quién mató a Sara?: temporada 2

Outlander: temporada 5

Blue miracle

El baile de los 41

Oxígeno

Acción

El legado de Júpiter

El ejército de los muertos

Sicario: day of the soldado

El vengador del futuro

Terminator 2

Love, Death & Robots: tomo 2

Suspenso

La mujer en la ventana

Operación Overlord

Eliminar amigo 2

Lo que vi: temporada 3

Documentales

El dinero en pocas palabras

Los hijos de Sam: un descenso a los infiernos

Para toda la familia

Travieso de la mansión a la calle

Gran camión: temporada 2

Dr. seuss’ The Grinch

Jurassic World: campamento cretácico: temporada 3

Más

Edén

#Ladyrancho

Castlevania: temporada 4

Por otro lado, Netflix prepara el estreno de la película de Sailor Moon Eternal para junio de este año. Lleva el nombre de “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La Película”, y es uno de los esfuerzos de la plataforma para convencer a jóvenes a suscribirse.

“OMG, ¿están listos? ¡Las guerreras que luchan por el amor y la justicia están de regreso! Únete a las Sailor Scouts en esta batalla contra el Circo Dead Moon mientras despiertan sus nuevos poderes. 3 de junio. Solo en Netflix”, señaló la plataforma en la red social.

“Vikings”: 10 momentos de la serie que los fans no pueden olvidar

“Vikings” está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña. Aunque después de su muerte, la historia siguió con sus hijos y los conflictos en los que se vieron envueltos. La serie se convirtió en la favorita del público, en gran parte, por sus gestas históricas; pero, también, por sus impactantes momentos.

Si bien el drama de época tuvo un par de momentos ‘saludables’, la mayoría fueron impresionantes y, en algunos casos, tristes. Nadie disfrutó de una victoria eterna ni en el campo de batalla ni en la vida. Hubo episodios que dejaron a los fanáticos enojados, conmocionados, decepcionados o totalmente confundidos. Conoce, a continuación, algunos puntos de la trama que nadie puede olvidar.

LOS 10 MOMENTOS MÁS IMPACTANTES DE “VIKINGS”

10. La muerte accidental de Lagertha

Los grandes guerreros deberían morir en la batalla o vivir para siempre. Lamentablemente, Lagertha no recibe ninguno de esos honores. En cambio, es asesinada accidentalmente por alguien que la conoce. Como era de esperar, los fanáticos estaban indignados por el impactante giro de los acontecimientos.

En el episodio “Death and the Serpent” de la última temporada, Hvitserk se encuentra en un estado maníaco. Superado por la paranoia, ataca a Amma y se aleja de noche en medio de la lluvia. Empieza a tener extrañas alucinaciones sobre Ivar y se vuelve paranoico. Luego ve una serpiente mientras deambula y la apuñala varias veces. Resulta que lo que había visto no era una serpiente, sino Lagertha.

9. La traición de Rollo

Desde el principio de la serie, Rollo es retratado como un hermano celoso. Está enojado porque Lagertha eligió a Ragnar. Incluso intenta que ella lo engañe con él. A pesar de los celos, Rollo parece leal a Ragnar.

Incluso cuando los matones de Earl Haraldson intentan que se vuelva contra Ragnar, él se mantiene firme, argumentando que preferiría morir antes que ser un traidor. Sin embargo, cuando Jarl Borg promete elevar su estatus si se pone de su lado en lugar de Ragnar, Rollo accede con gusto a hacerlo.

8. Judith envenena a su propio hijo

En la antigüedad, el envenenamiento era una forma efectiva de matar a alguien con quien no era poderoso para participar en un duelo. Aunque estaba reservado para los enemigos, algunos decidieron eliminar a sus propios familiares de la misma manera.

Tal es el caso de Judith en “Vikings”. Está totalmente emocionada que Alfred se convierta en rey y cuando descubre que Aethelred está planeando un golpe de Estado, toma medidas drásticas. Dado que un hijo confía en la comida de una madre, Judith envenena el vino de Aethelred. Ni siquiera se inmuta cuando Aethelred golpea su cabeza contra la mesa y cae al suelo.

7. Ingrid se revela como una bruja

El desarrollo del personaje de Ingrid en la última temporada roza el territorio del thriller. Primero, Harald la agredió sexualmente por negarse a ser su esposa. En unos pocos episodios, se convierte en una doncella escudera muy hábil, como Lagertha, y participa con Bjorn en la Guerra Rus.

Después de la muerte de Bjorn, Erik ve a Ingrid realizando extraños rituales en su tumba. Se sorprende al descubrir que ella es una bruja. Como él es el único testigo, Ingrid usa su magia para dejarlo ciego y se consolida como potencial sucesora.

6. Yidu es ahogada por Ragnar

Durante una redada en Frankia, un par de esclavos son capturados y llevados a Kattegat. Uno de ellos se llama Yidu y la esposa de Ragnar, Aslaug, comienza a gustarle y la compra. Una mala decisión, pues Ragnar se siente atraído por ella y comienza una aventura.

Yidu también comienza a suministrar drogas a Ragnar y, después de unas semanas, se vuelve adicto. Sin embargo, pronto se cansa del control de Ragnar y se niega a darle más drogas. Cuando ella insinúa que expondrá su secreto, la ahoga en el río. El asesinato ocurre mientras algunos de los hijos de Ragnar observan desde la distancia.

5. El asunto con Aslaug

El amor simplemente muere con esta única acción. Al comienzo de la serie, parece que Lagertha será la alma gemela de Ragnar para siempre. Los dos parecen una pareja perfecta, pero todo cambia cuando Aslaug entra en escena. Cuando los hombres de Ragnar le cuentan sobre Aslaug, él la convoca y, al conocerla, se siente intrigado por su inteligencia.

Aslaug puede recitar poemas y resolver acertijos. Esto impresiona al conde, que la persigue, para consternación de Bjorn. Cuando Aslaug intenta volver a acostarse con Ragnar, él se niega, y cuando se entera de que está embarazada, va a sus aposentos con su daga y considera matarla.

4. La orejas de Judith

El peor caso de justicia puritana se ve cuando la hija del rey Aelle, Judith, es acusada de adulterio. Incluso la hija del rey no está a salvo del castigo, por lo que recibe una sentencia bastante extraña pero tortuosa: le cortan las orejas.

Los “vecinos sin pecado” no dudan en tirar los primeros tomates, y muchas personas críticas proceden a arrojarle verduras podridas, mientras ella pide perdón. Cuando se niega a nombrar al hombre con el que se acostó, le cortan las orejas con herramientas oxidadas. Es una escena difícil de ver y difícil de olvidar.

3. La introducción de un Lookalike de Freydis

Esta subtrama confusa no se resuelve cuando termina la serie. Implica la presentación de la princesa rusa, Katia. Cuando Ivar la ve por primera vez, se sorprende porque se parece a Freydis, a quien Ivar estranguló después que ella lo traicionó, haciéndolo perder el trono. El Deshuesado está convencido que ella es Freydis, pero otras personas, incluido Hvitserk, no la reconocen.

Ivar y Katia terminan intimando y luego ella anuncia que está embarazada de su bebé. Sin embargo, Katia se va sin que se vea a la criatura. También está el hecho que Ivar es impotente, por lo que los fanáticos se preguntaron cómo ocurrió esto. El creador de la serie, Michael Hirst, mencionó que Katia es un producto de la imaginación de Ivar y una manifestación de su remordimiento.

2. La muerte de Ragnar

La comprensión que un personaje favorito de los fanáticos se ha ido para siempre no es fácil de manejar para ningún espectador entusiasta. No hay duda que la muerte de Ragnar afectó a la serie. En la temporada 4, se entrega al Rey Ecbert, pidiendo que lo maten. Ecbert se lo entrega a Aelle y este lo tortura tallando una cruz en su cabeza, apuñalándolo y quemando su cuerpo.

Sugiere que podría perdonar a Ragnar si se arrepiente, pero se niega. “Mi muerte llega sin disculpas”, dice, “¡y les doy la bienvenida a las Valquirias para que me llamen a casa!”. Ragnar está claramente ansioso por llegar a Vahalla y a Aelle no le importa enviarlo allí también, por lo que lo deja caer en un pozo lleno de serpientes.

1. Ivar y el oro líquido

Que Ivar es brutal es un hecho bien conocido. Sin embargo, se va por la borda. Los conflictos religiosos en “Vikings” a veces se salen de control y eso es lo que sucede en el estreno de la temporada 5. El Deshuesado y sus hombres atacan la ciudad de York y matan a cientos de personas, y aunque la brutalidad es triste, no es infrecuente. Lo que no es común es lo que hace después.

Ivar y sus hombres capturan a un sacerdote. Luego, los instruye a derretir una cruz de oro que estaba colgada en la pared de la iglesia. Manteniendo la boca del sacerdote abierta con hachas de mano, vierte el oro fundido en su boca. Después que el sacerdote muere, su cuerpo es arrastrado por un caballo en una escena que los fanáticos no olvidarán jamás.