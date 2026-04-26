El ring está listo, las luces de la Arena Ciudad de México esperan encenderse y millones de ojos estarán puestos en una noche que promete sacudir las redes sociales. El Supernova Génesis 2026 aterriza este domingo 26 de abril a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , trayendo consigo una propuesta que va mucho más allá de los guantes: es entretenimiento puro, rivalidad digital hecha realidad y el choque de personalidades que han construido imperios en internet.

Doce creadores de contenido se enfrentarán en seis combates que condensan meses de provocaciones, entrenamiento y expectativa. Alana Flores y Flor Vigna subirán al cuadrilátero con la presión de encabezar una velada donde cada golpe será diseccionado en tiempo real por sus comunidades; Kim Shantal y Karely Ruiz cargarán con el peso de una de las rivalidades más comentadas del año. Pero la cartelera no se detiene ahí: Lonche vs. Willito, Mario Bautista vs. Aron Mercury, Milica vs. Ari Geli y ElAbraham vs. Nando completan una noche donde cada pelea tiene su propia historia, su propia tensión.

Lo fascinante de Supernova Génesis no está únicamente en quién levante la mano al final de cada round, sino en todo el ecosistema que lo rodea. Desde las primeras declaraciones hasta el último segundo de transmisión, el evento es una experiencia compartida: memes instantáneos, reacciones explosivas, teorías sobre quién llegó mejor preparado. Es boxeo, sí, pero también es contenido en vivo, un laboratorio social donde la pantalla y el ring se retroalimentan.

La música se suma para elevar la experiencia a otro nivel. Carin León, Ozuna, Víctor Mendivil y Óscar Maydon no estarán de relleno; su presencia convierte la velada en un espectáculo multidimensional, donde cada pausa entre combates mantiene la intensidad, el ritmo y la conexión emocional con el público.

Por primera vez en este tipo de eventos, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entra en escena como supervisor oficial, aportando estructura y credibilidad a un formato que algunos aún miran con escepticismo pero que ya no puede ignorarse. Su participación marca un punto de inflexión: el boxeo de influencers busca madurar sin perder su esencia irreverente.

Netflix será la ventana exclusiva para este fenómeno, garantizando que la transmisión llegue a audiencias globales con la calidad de una gran producción. Supernova Génesis 2026 no es solo una pelea más; es la confirmación de que el entretenimiento ha encontrado nuevas formas de manifestarse, y esta noche, en la Arena Ciudad de México, todas esas formas convergen en un solo lugar.

¿Cómo ver Netflix EN VIVO, el Supernova Génesis 2026: Flor Vigna vs. Alana Flores por streaming?

La transmisión será exclusiva por Netflix, lo que permitirá que el evento llegue a una audiencia mucho más amplia. Con todo esto, Supernova Génesis 2026 apunta a ser una de esas noches que darán que hablar, tanto dentro como fuera del ring.

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Horario, TV y cómo ver en vivo la pelea de Alana Flores vs. Flor Vigna por el Supernova Génesis 2026

Fecha : domingo 26 de abril de 2026

: domingo 26 de abril de 2026 Hora (referencia) : cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET.

: cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET. Canal/Transmisión : exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional).

: exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional). Lugar: Arena CDMX, ubicado en la Ciudad de México (México)

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Supernova Génesis 2026

¿Cuándo y dónde se realizará el Supernova Génesis 2026?

El evento se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, comenzando a las 16:00 horas del Tiempo de Centro de México (6 p.m. ET / 3 p.m. PT).

¿Dónde puedo ver el Supernova Génesis 2026?

La transmisión será exclusiva de Netflix, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo puedan seguir cada pelea en vivo a través de la plataforma de streaming.

¿Cuáles son las peleas principales del evento?

Las peleas estelares incluyen Alana Flores vs. Flor Vigna y Kim Shantal vs. Karely Ruiz. Además, la cartelera completa incluye Lonche vs. Willito, Mario Bautista vs. Aron Mercury, Milica vs. Ari Geli y ElAbraham vs. Nando.

¿Qué artistas participarán en la velada?

El evento contará con presentaciones musicales de Carin León, Ozuna, Víctor Mendivil y Óscar Maydon, quienes elevarán el ambiente del espectáculo.

¿Cuántos combates habrá en total?

Se realizarán seis combates entre 12 influencers reconocidos de las redes sociales, prometiendo una noche llena de acción y entretenimiento.

¿Qué papel tendrá el Consejo Mundial de Boxeo?

El CMB supervisará el evento para garantizar que se desarrolle bajo reglas claras y lineamientos profesionales, aportando seriedad institucional al espectáculo.

¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Alana Flores aparece como favorita ante Flor Vigna por su experiencia, Kim Shantal sobre Karely Ruiz por su mejor preparación, y Aron Mercury como favorito contra Mario Bautista por su disciplina en el entrenamiento.

¿Es necesario tener suscripción a Netflix para ver el evento?

Sí, al ser una transmisión exclusiva de Netflix, necesitarás una suscripción activa en la plataforma para disfrutar del evento en vivo.