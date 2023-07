A diferencia de otros géneros, las cintas de acción suelen tener un público fiel que les ha permitido mantenerse con el paso de los años y que han llevado a servicios de streaming como Netflix a apostar por varias cintas en su catálogo con estrenos cada mes.

Es así como la plataforma produce y ofrece opciones como “El Agente Invisible”, “Alerta Roja” o “Tyler Rake”, mientras que otras las fusiona con géneros como la comedia, siendo el caso más resaltante “Misterio a la vista”, que estrenó su segunda entrega en marzo de este año

Sin embargo, existe una cinta que se ha convertido en la más importante en el servicio de streaming, colocándose como la más importante en el género: “La caída de la Casa Blanca”.

"White House Down" describe el atentado contra el presidente de EEUU (Foto: Columbia Pictures)

“WHITE HOUSE DOWN”, LA CINTA DE ACCIÓN MÁS POPULAR EN NETFLIX

Cabe destacar que el argumento de la historia es, por decir lo menos, genérico, centrándose en el agente de Policía del Capitolio John Cale (Tatum), quien teme decepcionar a su hija al no conseguir un puesto en el Servicio Secreto, pues fue rechazado en las entrevistas.

Pese a esto, decide no decir la verdad y llevar a su hija a una visita a la Casa Blanca, donde el presidente James Sawyer (Jamie Foxx en una evidente referencia a Barack Obama) propone un tratado de paz para retirar las tropas de Medio Oriente, lo cual divide al país. En medio de esto, un mercenario trama un plan para capturar al jefe de estado.

¿El secuestro de una figura importante, códigos nucleares, ejércitos de mercenarios y la estabilidad mundial en riesgo? Desde “Duro de matar” hasta las cintas de Marvel tienen esa premisa, nada nuevo o novedoso, pero aún así la película se mantiene como una de las favoritas.

Luego de revelarse a uno de los más importantes miembros del gabinete como el responsable del atentado, movido por la muerte de su hijo en Afganistan y considerando el tratado de paz un insulto a su memoria, la historia entre en las clásicas frenéticas secuencias de acción, que incluyen disparos, explosiones y escenas de pelea en las que un solo hombre se enfrenta a mercenarios armados. Un traidor y un superhombre: la cinta nunca se sale de los márgenes.

Jamie Foxx en "White House Down" como el presidente Sawyer, una evidente referencia Barack Obama (Foto: Columbia Pictures)

Mientras John Cale rescata al presidente Sawyer, el traidor Martin Walker (que tiene un tumor mortal y no espera salir con vida) y el líder mercenario Emil Stenz acaban con toda la línea de sucesión, consiguiendo el acceso a los códigos nucleares. Aunque la ausencia del presidente retrasa la operación, por lo que, enterados de la presencia de la pequeña Emily, intentarán secuestrarla y así forzar al agente a entregar al jefe de estado.

En un tiroteo, Cale y Sawyer son dados por muertos, por lo que el poder cae en el vicepresidente Hammond, quien era partidario de retomar la Casa Blanca con una incursión armada, pero muere cuando uno de los misiles controlados desde el edificio destruye el Air Force One, el avión oficial de los presidentes norteamericanos. Ahora el presidente es Eli Raphelson, presidente de la Cámara y mentor de Cale, quien ordena arrasar el edificio con un bombardeo.

¿Y el patriotismo? Ese recae en Emily, la joven que evita la destrucción total utilizando la bandera norteamericana en el patio del palacio. Por su parte, Cale asesina a Stenz con su cinturón de granadas y los rehenes son liberados. Al ver todo perdido, Walker intenta destruir Medio Oriente con un ataque nuclear, pero es impedido por Sawyer y Cale, quienes se dan cuenta de que alguien más está detrás del ataque, por lo que el presidente finge su muerte.

Durante el rescate final, la “pérdida” del mandatario es comunicada a Raphelson, quien se muestra afectado y asegura que no retirarán las tropas de Medio Oriente, pues no se firmó un acuerdo, por lo que es acusado por Cale de ser el responsable del ataque y, para probarlo, le pide a otros funcionarios que activen el comunicador de Walker con la persona que le dio instrucciones, activándose en el bolsillo de Raphelson. Sin embargo, al ser presidente, este no podía ser procesado, pero Sawyer hace su aparición, ordenando su arresto.

La cinta cierra con un emotivo plano de lo que queda de la Casa Blanca, los imponentes jardines y el viaje de Cale, quien se une al Servicio Secreto, y su hija en el avión presidencial, al ritmo de “Street Fighting Man” de The Rolling Stones. La esperanza tras la destrucción, el clásico cierre de las cintas de acción.

TRÁILER DE “WHITE HOUSE DOWN”