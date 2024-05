Netflix continúa destacándose con sus documentales basados en hechos reales. Después de varias producciones biográficas, la principal plataforma de streaming del mundo ha lanzado “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”, una serie que explora los orígenes y las consecuencias de 7M Films. Como probablemente sepas, esta empresa ganó gran popularidad en las redes sociales después de ser acusada de ser una secta y de manejar la mente de varios internautas del ciberespacio.

Los trabajos documentales vienen dando la hora en Netflix. Luego de los últimos éxitos lanzados como “Bebé reno”, la empresa de transmisión en línea decidió aventurarse en un tema que ha generado bastante polémica en redes sociales al tratarse de un tema delicado.

En "Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok", Robert Shinn es acusado de ser el líder de la secta que agrupa a jóvenes bailarines, a quienes aleja de sus familias y los mantiene incomunicados (Foto: Netflix)

Se trata de “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”, la docuserie que vio la luz el pasado 29 de mayo de 2024. Contrariamente a todos los proyectos de larga duración, este nuevo metraje consta de apenas 3 episodios que prometen engancharte desde el primer minuto de duración.

¿DE QUÉ TRATA “BAILAR PARA EL DIABLO: LA SECTA DE 7M EN TIKTOK”?

Según su sinopsis, la historia gira en torno a un grupo de bailarines de TikTok que se unen a una agencia de representación y a su iglesia con la ambición de alcanzar el estrellato; no obstante, conforme avanza, se descubren detalles sórdidos sobre el fundador y sus actividades sombrías.

Aunado a ello, se suman las graves acusaciones realizadas por excolaboradores de esa empresa de representación artística, que simultáneamente operaba como una comunidad religiosa. Estos exmiembros acusaron al líder de ejercer un dominio absoluto sobre sus actividades, perfiles en redes sociales, recursos económicos y más. Estos detalles salieron a la luz tras la denuncia de Melanie Wilkings y sus padres en febrero de 2022.

Sin embargo, muchos se cuestionan qué fue lo que sucedió con James Derrick y cuál es su paradero actual tras este escándalo mediático que generó bastante intriga en redes sociales.

“BAILAR PARA EL DIABLO: LA SECTA DE 7M EN TIKTOK”: ¿QUÉ PASÓ CON JAMES DERRICK?

Conocido como BDash en la serie, Derrick sigue manteniéndose activo en el baile gracias a su comunidad activa de arte. De acuerdo al reporte de Sportskeeda, el joven californiano de 35 años de edad reside en Los Ángeles junto a Miranda Derrick, su esposa.

Pese a todo el escándalo que suscitó el caso de la agencia, Derrick aún colabora con la agencia 7M Films. La pareja ha logrado obtener contratos jugosos y también son bailarines en la nueva versión de “Road House”, estelarizada por el famoso actor Jake Gyllenhaal.

James Derrick, quien se hace llamar BDash, forma una familia con Miranda Wilking (Foto: @itsmirandaderrick / Instagram)

Gracias a su talento y cariño por el baile, James aún continúa exhibiéndose en las redes sociales con sus bailes y coreografías. En agosto de 2021, el experto en baile le propuso matrimonio a su pareja con una coreografía muy particular, y al cabo de un mes, se dieron el sí en Las Vegas.

NO SABE NADA DEL ESCÁNDALO DE 7M FILMS

Como era de esperarse, el estreno de “Bailar para el diablo: La secta de 7m en Tiktok” generó bastante revuelo que llegó hasta la vida de Derrick. No obstante, tanto James como su esposa Miranda, negaron tajantemente pertenecer a una secta, dejando en claro que siempre han gozado de libertad y autonomía dentro de la agencia.

De hecho, los ahora marido y mujer están alejados del escándalo mediático de la denuncia, y hoy más que nunca, se encuentran celebrando su éxito artístico como dos bailarines de gran experiencia en el escenario.

La parejita está enfocado en sus planes artísticos como pareja (Foto: James Derrick / Instagram)

La última aclaración la hizo Miranda hace un tiempo, y vaya que zanjó toda posibilidad de involucramiento entre su familia y una especie de secta. “No estoy retenido contra mi voluntad y nunca he sido un rehén. Voy a la iglesia y tengo fe en Dios. Si algún día deseo perseguir mi fe en otro lugar, lo haré y me sentiré completamente libre de hacerlo”, enfatizó en Instagram.