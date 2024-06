“Ni una más” (“Raising Voices” en inglés) se ha posicionado en el primer lugar del Top 10 de series más populares de Netflix. No solo por la historia, que se centra en la denuncia de abuso sexual de una adolescente de 17 años, también por la interpretación de Nicole Wallace, protagonista de la serie española creada por José Manuel Lorenzo y Miguel Sáez Carral. En distintas entrevistas, la actriz madrileña ha contado varios detalles sobre la producción y su papel, pero ¿cuál ha sido la escena más difícil que le tocó grabar?

La actriz de 22 años reconocida por su papel de Noah Morgan en la película “Culpa mía” da vida Alma, una joven estudiante que cuelga en su escuela un cartel con una contundente frase, “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”, para que finalmente escuchen lo que tiene que decir y juzguen al perpetrador en lugar de señalar a ella.

“Ni una más” se basa en la novela homónima publicada en 2021 por Sáez Carral. Aunque no cuenta una historia real, está inspirada en casos verídicos. “Es una historia que nos toca a todas de alguna manera. Si le preguntas a un grupo de mujeres en una sala, a todas les ha pasado algo que tiene que ver con esto”, indicó a Fotogramas Clara Galle, quien interpreta a Greta, la mejor amiga de Alma.

Alma (Nicole Wallace) se escapa de casa para asistir a una fiesta con su amiga Greta al inicio de la serie española "Ni una más" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA ESCENA MÁS DIFÍCIL DE NICOLE WALLACE EN “NI UNA MÁS”?

En una entrevista con el medio antes mencionado, Nicole Wallace habló de la escena más dura que grabó en el drama que también cuenta con las actuaciones de Aïcha Villaverde, José Pastor, Teresa de Mera, Gabriel Guevara, Eloy Azorín, Ruth Díaz, Iván Massagué, Sara Rivero, Shiara Fernández y Daniel de Lorenzo.

“He sufrido alguna que otra escena, pero se lleva con mucho cariño de todo el equipo, muy bien cuidada y sintiéndome muy libre de jugar. Si estás cómoda y lo estás viviendo desde el agradecimiento y las ganas de hacer una escena por muy dura que sea, te das un poco la libertad de ‘voy a sufrir’ desde un sitio sano. Por ejemplo, hay una escena en el capítulo 2 con mi padre [Eloy Azorín] que es muy dura y lo pasé bastante mal. La escena que se ha quedado literalmente soy yo dándome un ataque de ansiedad completamente real. Y las del final también son duritas. Pero luego daban corten, veía caras de gente que me cae bien y se me pasaba el disgusto”.

La escena a la que se refiere Wallace corresponde al segundo capítulo de “Ni una más”. Alma regresa a casa después de escaparse a una fiesta con su amiga Greta, ser rechazada por David y marcharse con alguien conocido que se aprovechó de su ebriedad para acostarse con ella. Al ver el estado de su hija y la manera en que le habla a su esposa, el padre le da una bofetada y la golpea.

Nicole Wallace comparte roles con Clara Galle en la miniserie española "Ni una más", donde la primera interpreta a Alma y la segunda, a su mejor amiga Greta (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE PREPARÓ NICOLE WALLACE PARA “NI UNA MÁS”?

“A mí para Alma me parecía muy importante no llenarme el cerebro de información hecha: porcentajes, números, testimonios... Alma vive esto por primera vez, tiene 18 años, y me parecía más importante que intentar informarme de un caso de violencia sexual, que al final lo he podido vivir de más o menos grado en mi vida, intentar empatizar con cómo es tener esa edad otra vez otra vez”, explicó Wallace cuando le preguntaron si se habia informado sobre algunos casos o escuchado testimonios.

Respecto al mensaje que le gustaría dar a los que ven la serie, dijo: “Esto es lo que existe, esto es lo que pasa en el día a día. Si te sientes identificado con equis persona y quieres pedir ayuda, genial, si te sientes identificado y quieres mirarte a un espejo y ver las cosas que igual no han estado tan bien, genial. Si quieres verla y simplemente disfrutarla, genial”.