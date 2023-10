CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la tercera temporada de “Only Murders in the Building”, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) investigan un nuevo asesinato. Esta vez el crimen se produce entre bastidores de un espectáculo de Broadway. La víctima es Ben Glenroy (Paul Rudd), una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve truncado por su prematura muerte. Aunque el actor reaparece y revela que no falleció en el escenario no puede escapar de su destino y es asesinado en el ascensor del edificio de los protagonistas.

Mabel propone retomar el podcast, así que junto a sus compañeros reconstruye los hechos y las primeras pruebas señalan como sospechosos al equipo detrás de la obra de Oliver Putnam, lo que sin duda también incluye a Loretta Durkin (Meryl Streep), quien no tenía una buena relación con la víctima.

LO QUE PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Mientras Mabel encuentra un nuevo aliado en su investigación, Oliver se enfoca en dar nueva vida a su obra para convencer a Donna (Linda Emond) y Cliff DeMeo (Wesley Taylor) de no cancelar su proyecto. Algo que logra tras convertirla en un musical y escribir la canción perfecta para Loretta.

A medida que la investigación avanza en la tercera temporada de “Only Murders in the Building”, los protagonistas dan con varias pistas que despejan el panorama y los acercan al culpable. Sin embargo, al no conseguir respuestas concretas sobre el asesinato de Ben, el trío diseña un método peculiar para recrear los momentos finales de su vida.

Aunque Loretta confiesa ser la asesina de Ben Glenroy para proteger a su hijo, Dickie (Jeremy Shamas), Mabel, Charles y Oliver continúan investigando hasta llegar a la verdad y finalmente concluyen que Donna es la responsable, ya que le dio una galleta envenenada tras enterarse de la mala crítica que recibiría la obra por culpa de su actuación.

No obstante, cuando asegura que también lo empujó por el ascensor, Mabel se da cuenta de que algo no cuadra en su historia y no tarda en deducir que Donna mintió para proteger a Cliff, quien discutió con Ben y lo empujó accidentalmente. Ambos son arrestados, pero el drama aún no termina.

Donna (Linda Emond) y Cliff DeMeo (Wesley Taylor) son los responsables de la muerte de Ben en la temporada 3 de "Only Murders in the Building" (Foto: SYFY)

¿Quién muere al final de “Only Murders in the Building 3″?

Tras desenmascarar a los culpables, los protagonistas de “Only Murders in the Building” asisten a la fiesta que Oliver organiza para celebrar el estreno de su obra “Death Rattle” y sus prometedoras reseñas. Durante la celebración, Dickie le dice a su madre Loretta que le han ofrecido más papeles actorales en Los Ángeles.

Cuando Tobert (Jesse Williams) le pide a Mabel que lo acompañe a Los Ángeles, ella se niega, pero le asegura que lo visitará. En tanto, Sazz Pataki (Jane Lynch), vieja amiga y doble de Charles, llega a la fiesta y le dice al personaje de Steve Martin que necesitaba hablar con él sobre un asunto “sensible”.

Antes de que se produzca esa conversación, Charles va a su casa por una botella de su preciado Malbec argentino de 1966. Mientras está en su apartamento, una bala atraviesa su ventana e hiere a alguien. ¿De quién se trata? Charles revela que Sazz fue por el licor, así que ella es quien está en el suelo. ¿Quién la mató y por qué? ¿El disparo estaba dirigido a Charles?