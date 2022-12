El 2023 parece ser un buen año para el séptimo arte. Autores como Martin Scorsese, Christopher Nolan y Greta Gerwig estrenarán sus nuevas películas este año y ya emocionan a sus seguidores al ser consideradas como algunas de las cintas más esperadas.

Vale precisar que también se lanzarán proyectos muchos más grandes, con presupuestos importantes, que los estudios planean convertir en éxitos de taquilla a nivel internacional.

¿Quieres saber cuáles son los principales blockbusters que se estrenarán próximamente? A continuación, conoce las 10 películas que buscan liderar la taquilla en el 2023.

LOS LARGOMETRAJES QUE PROMETEN SER ÉXITOS DE TAQUILLA EN EL 2023

10. “Transformers: Rise of the Beasts”

La cinta se desarrolla en 1994 y presenta la historia de un par de arqueólogos de Brooklyn, quienes se involucran en un antiguo conflicto, a través de una aventura alrededor del mundo.

En ese sentido, Optimus Prime y su pandilla Autobot se enfrentarán a una nueva amenaza y se verán obligados a trabajar con los Maximals. Estos son una nueva generación de Transformers modelados a partir de animales, en lugar de automóviles, y que están liderados por Optimus Primal.

¿Cuándo se estrena “Transformers: El despertar de las bestias″? El 9 de junio del 2023 en cines de Estados Unidos.

9. “The Super Mario Bros. Movie”

La tercera adaptación cinematográfica de la franquicia de Super Mario Bros. de Nintendo está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, a partir de un guion de Matthew Fogel.

Además, cuenta con un elenco de voces en el que destacan los intérpretes Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Seth Rogen.

¿Cuándo se estrena “Super Mario Bros. La película″? El 7 de abril del 2023 en cines de Estados Unidos.

8. “Creed III”

Michael B. Jordan no solo es la estrella principal de la tercera entrega de la exitosa franquicia que narra la historia de Adonis Creed, sino que debuta como director en la cinta.

Tessa Thompson, Phylicia Rashad y Jonathan Majors también son parte del reparto de la ficción escrita por Zach Baylin y Keenan Coogler.

¿Cuándo se estrena “Creed 3″? El 2 de marzo del 2023 en cines.

7. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”

Esta película de Francis Lawrence es la precuela de “Los juegos del hambre”. Es decir, sucede varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) y Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

Ambientada en un Panem postapocalíptico, el joven Coriolanus Snow (Tom Blyth) es el mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre. En ese sentido, Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

¿Cuándo se estrena la adaptación de la obra de Suzanne Collins? El 17 de noviembre del 2023 en cines.

6. “Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One”

Luego de volver con “Top Gun: Maverick” (2022), Tom Cruise estrenará pronto el séptimo largometraje de la saga “Misión imposible”. Dirigido por Christopher McQuarrie, el film también cuenta con las estrellas Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby y Hayley Atwell en el reparto.

¿Cuándo se estrena “Misión: Imposibe - Sentencia mortal. Parte uno”? En julio del 2023 en cines.

5. “Aquaman and The Lost Kingdom”

La secuela de “Aquaman” (2018) trae de regreso a Jason Momoa como Arthur Curry. La cinta de DC está dirigida por James Wan y tiene a los actores Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman y Yahya Abdul-Mateen II como parte de su elenco.

¿Cuándo se estrena la película? En diciembre del 2023 en cines.

Jason Momoa retoma su papel como el heredero de Atlantis en esta cinta de acción (Foto: Warner Bros.)

4. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”

A 15 años del estreno de “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (2008), llegará muy pronto la quinta cinta de la saga que protagoniza Harrison Ford. Esta vez, actores de la talla de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas se unen al reparto de su nueva aventura ambientada en 1969.

Según la sinopsis oficial: “El arqueólogo y aventurero estadounidense Indiana Jones vive en el contexto de la carrera espacial y está inquieto por el hecho de que el gobierno de los EE. UU. reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio. Su ahijada, Helena, lo acompaña en su viaje. Mientras tanto, Voller, miembro de la NASA y exnazi involucrado en el programa de alunizaje, desea hacer del mundo un lugar mejor bajo sus propios términos”.

¿Cuándo se estrena “Indiana Jones y el llamado del destino″? El 29 de junio del 2023 en cines.

3. “John Wick: Chapter 4”

Tal como sus predecesoras, la cuarta película de la saga estelarizada por Keanu Reeves será dirigida por Chad Stahelski. En “John Wick: Chapter 4″, nuestro protagonista descubre un camino para derrotar a La Mesa.

Aunque, antes de poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo; y contra las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos.

¿Cuándo se estrena “John Wick 4″? En marzo del 2023 en cines.

2. “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

Marvel nos trae “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, la tercera película del superhéroe interpretado por Paul Rudd. En la cinta, Scott Lang y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y la Avispa.

Junto a los padres de Hope, Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, mientras interactúan con extrañas nuevas criaturas y se embarcan en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que pensaban que era posible.

¿Cuándo se estrena “Ant-Man 3”? El 16 de febrero del 2023 en cines.

1. “Guardians of the Galaxy Vol. 3”

Antes de liderar la división de películas de DC, James Gunn dirigió “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ de Marvel. La tercera parte de la historia de Star-Lord sigue a nuestro protagonista recuperándose de la pérdida de Gamora.

Así, debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Una misión que, si no se completa, podría llevar al final de los Guardianes tal como los conocemos.

¿Cuándo se estrena “Guardianes de la galaxia Vol. 3″? El 4 de mayo del 2023 en cines.