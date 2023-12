Blancanieves es considerada la primera princesa de Disney y la que establece las bases para las siguientes princesas, sin embargo, tres años del estreno de “Snow White and the Seven Dwarfs”, película animada de 1937, apareció un personaje que también cumple con los requisitos para ser una princesa tradicional de Disney. Se trata de Perséfone.

Entonces, es este personaje basado en la diosa griega el que marca la pauta para Blancanieves y futuras heroínas animadas. Perséfone apareció en “La diosa de la primavera” (“The Goddess of Spring”), cortometraje animado de 1934.

LA RAZÓN POR LA QUE PERSÉFONE ES LA PRIMERA PRINCESA DE DISNEY

Aunque “Blancanieves y los siete enanitos” es el primer largometraje que sigue a una princesa de Disney, Perséfone es el primer personaje que cumple con la descripción de una princesa de Disney.

El corto de nueve minutos que forma parte de la serie Silly Symphony narra el secuestro de Perséfone por parte de Hades y sus consecuencias. De acuerdo con la revista Smithsonian, el hecho de que Perséfone sea hija de Zeus la convierte en miembro de la realeza, lo que anteriormente fue un requisito para ser una princesa de Disney.

Además, la protagonista de “La diosa de la primavera” sirvió como modelo del estudio para Blancanieves y las siguientes protagonistas de las películas animadas de la compañía. De hecho, tiene muchas similitudes con Blancanieves y las otras princesas clásicas.

Al igual que Blancanieves y Cenicienta, Perséfone tiene un vínculo con los animales. Asimismo, los gestos, la apariencia, los giros y movimientos de baile se repiten en las siguientes producciones de Disney.

Perséfone en el corto animado “La diosa de la primavera” (Foto: Walt Disney Productions)

SINOPSIS DE “LA DIOSA DE LA PRIMAVERA”

De acuerdo con la descripción oficial de “La diosa de la primavera”, “hubo una vez en el pasado, hace mucho tiempo, cuando había alegría y risas en todas partes, cuando las flores que crecían, florecían durante todo el año, y el mundo era eternamente hermoso. Porque vivía una doncella, tan dulce era ella, que todo el mundo la amaba tiernamente, y la vida era entonces tan placentera, que la alegría estaba siempre presente, y el mundo se hacía más hermoso cada día. Las flores bailaron a su alrededor, formaron una corona y la coronaron, la Diosa de la Eterna Primavera”.