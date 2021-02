Más de mil años antes de “Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza”, el Jedi Tarre Vizsla era un miembro activo y exitoso de la Orden Jedi. Fue lo suficientemente respetado como para que estos mantuvieran su sable oscuro único como un monumento hasta que fue saqueado durante las Guerras Mandalorianas-Jedi. Si Vizsla era un Jedi honrado, ¿por qué no ha habido más Jedi mandalorianos en toda la historia de “Star Wars”?

La historia de Tarre Vizsla se aborda en “Star Wars: Rebels”. Como un Jedi y Mandaloriano respetado, su creación, el sable oscuro, se convierte en un símbolo poderoso entre los los de su raza durante generaciones. Se considera que el mandaloriano que lo maneja es el gobernante de Mandalore, y ese respeto emana del hecho de que Vizsla era un Jedi.

Ese respeto no se les da a todos los Jedi; sin embargo, aunque tendría sentido que hayan existido otros mandalorianos sensibles a la Fuerza, ninguno se ha unido a la Orden Jedi. Esto probablemente se deba al hecho que hay demasiada contención entre ambas partes.

Tarre Vizsla era un Jedi (Foto: Lucasfilm)

POR QUÉ SOLO HA HABIDO UN JEDI MANDALORIANO EN STAR WARS

La Guerra Mandaloriana-Jedi, que dio paso a la Guerra Sith, tuvo lugar después de la muerte de Vizsla, y eso cambió todo para la cultura mandaloriana. La guerra fue mortal y destructiva, y terminó con la destrucción de la superficie del planeta Mandalore. Sus habitantes responsabilizaron a los Jedi de esto, y aunque eran enemigos respetados, ese odio creció durante años y los rencores se mantienen hasta la línea de tiempo actual en “Star Wars”.

Por otro lado, los Jedi, que reclaman jóvenes portadores de la fuerza en sus primeros años de vida, habría tenido que localizar y contactar a los mandalorianos para poder traer a sus recién nacidos a la orden. Debido a la hostilidad entre ambos lados, es poco probable que entreguen a un niño mandaloriano sin luchar. Una transición pacífica sería de suma necesidad para los Jedi, por lo tanto, sacar a los niños mandalorianos de sus hogares pacíficamente sería casi imposible.

La armadura mandaloriana, que se hizo famosa por Boba Fett y Din Djarin, es una respuesta directa al poder que los Jedi tenían en la Antigua República. Fue diseñado como una forma de luchar contra los Jedi, y se demuestra en “Star Wars: Rebels”, temporada 3, episodio 15 ‘Trials Of The Darksaber’.

Sabine, en su entrenamiento inicial con el arma cuerpo a cuerpo, demuestra las capacidades de su armadura beskar, así como los artilugios contra un caballero Jedi. Como pueblo decidido a la guerra, su armadura refleja miedo a sus adversarios. Después de la guerra con los Jedi, el recuerdo de su planeta quemado todavía está fresco y las cicatrices no han sanado, lo que convierte a los Jedi en el enemigo natural de Mandalore. Estos últimos, con su anhelo de paz, respetarían esta decisión, incluso si un niño sensible a la Fuerza naciera en Mandalore, reclamarlo para la Orden Jedi podría incitar a la violencia, que no es su forma de actuar.

La batalla engendra ira, miedo y un deseo de venganza, todas las cosas que un Jedi no debería considerar. La llamada constante al lado oscuro podría estar siempre presente para un joven Jedi mandaloriano, y su caída sería catastrófica, no solo para la Orden Jedi, sino posiblemente para la galaxia en general. Más peligroso aún, ¿y si un mandaloriano del lado oscuro reclamaba el sable oscuro? Mandalore podría unirse bajo un estandarte del lado oscuro, y la galaxia se desgarraría.

Con tantas diferencias culturales y dolor en los años posteriores a la muerte de Tarre Vizsla, los mandalorianos preferirían no tener nada que ver con los Jedi; y estos últimos, por otro lado, comprenden estas reservas y preferirían no avivar las llamas. Probablemente también tengan miedo de lo que le pasaría a un mandaloriano si su entrenamiento en la Fuerza fuera por el camino equivocado.