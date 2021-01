‘The Mandalorian’ se ha convertido por méritos propios en un gran éxito mundial. En 2019, la serie de acción en vivo introdujo a los fans de Star Wars a una nueva aventura que no sólo dejó satisfechos a los veteranos seguidores de la franquicia, sino también a las nuevas generaciones. Es por ello que el público espera con ansias la tercera temporada de esta producción de Disney+.

La serie creada por Jon Favreau está protagonizada por Pedro Pascal como el personaje principal, un cazarrecompensas solitario que salva a un niño, Baby Yoda, que se suponía que debía entregar como recompensa al malvado Imperial Remnant. Sin embargo, lo cría hasta que llega a amarlo como a un padre, mientras viajan juntos por la galaxia.

En la segunda temporada vimos al mandaloriano titular Din Djarin quitándose voluntariamente su máscara para despedirse de Baby Yoda. Djarin había vivido la mayor parte de su vida con la creencia inculcada en él de que quitarse la máscara rompería el código mandaloriano. Sin embargo, en la temporada 3 esto podría cambiar.

La segunda temporada de “The Mandalorian” culminó con Baby Yoda y Mando tomando caminos separados. (Foto: Disney Plus)

MANDO, ¿YA NO USARÁ SU CASCO EN LA TEMPORADA 3?

Desde el comienzo de la primera temporada de ‘The Mandalorian’, Djarin dejó en claro a cualquiera que se cruzara en su camino que no se le permitió quitarse el casco mandaloriano. Cuando Cara Dune le preguntó qué pasaría si alguna vez se quitara el casco, Djarin explicó que no podría volver a ponérselo debido a que rompió el código mandaloriano.

Sin embargo, Djarin comienza a relajarse un poco sobre su gobierno después de conocer a su compañero mandaloriano Bo-Katan Kryze en el “Capítulo 11: La heredera”. Se entera de Bo-Katan que era un hijo de la Guardia, un grupo de puristas religiosos que querían restablecer las formas antiguas de Mandalore. Fue gracias a Bo-Katan que Djarin aprendió que no todos los mandalorianos siguen la estricta regla del casco.

Djarin luego se quita el casco dos veces, una para recopilar información para salvar a Baby Yoda en el “Capítulo 15: El Creyente”, y en otra ocasión para despedirse de Grogu en el final de la temporada 2.

La serie creada por Jon Favreau está protagonizada por Pedro Pascal como el personaje principal, un cazarrecompensas solitario que salva a un niño, Baby Yoda (Foto: Disney Plus)

Durante una entrevista con IndieWire, Pedro Pascal habló sobre la posibilidad de que Djarin se quite más el casco durante la temporada 3 de “The Mandalorian”. El actor chileno compartió con el público lo que piensa sobre el tema de la máscara.

“Por mucho que diga que esta es la forma, eso no significa que esta sea la única forma ... Me parece fascinante jugar con eso. No sabemos lo que acaba siendo. Se quitó el casco en una sala llena de gente “, dijo el actor.

Definitivamente sería interesante ver a Djarin quitarse más la máscara en la temporada 3, siempre que tenga sentido en cuanto a la historia. Según explicación del portal web “Screenrant”, lo que hizo que la eliminación de la máscara de Djarin fuera tan notable en la temporada 2 fue porque lo hizo para Baby Yoda no una vez, sino dos veces.

Ahora que Djarin se enfrenta a un futuro sin Baby Yoda, será intrigante ver cómo avanza la historia del Mandaloriano sin que sus acciones giren en torno a la seguridad de su adorable compañero alienígena.

La temporada 3 de “Mandalorian” está muy lejos, pero las posibilidades de lo que podría pasar más adelante son infinitas. Será interesante ver el viaje de Djarin después de Baby Yoda mientras el mandaloriano aprende más sobre su pasado, presente y futuro. ¿Implicará eso momentos en el que se quite más el casco?