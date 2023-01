El martes por la mañana, Riz Ahmed y Allison Williams fueron los encargados de anunciar la lista de nominados en cada una de las categorías de la edición 2023 de los Premios Óscar, importante evento que reconoce a las mejores películas, directores, actores del mundo del cine.

Estar nominado en alguna de las categorías de la premiación es un logro importante para muchos actores, directores y productores, ya que ese logro puede hacer que más puertas se abran y sus propuestas laborales aumenten.

En ese sentido y para que te vayas preparando para el día de la ceremonia, a continuación, te contamos los largometrajes que han sido nominados en la categoría a mejor película y cómo puedes verlos.





Mejor película





Sin novedad en el frente

Un joven llamado Paul Baumer miente sobre su edad para ir junto a sus amigos al ejército. A llegar al lugar donde ocurre todo descubre que lo que él creía iba a ser su experiencia, no sucederá. La cinta está basada en el libro de Erich Maria Remarque y la encuentras en Netflix.





Jake Sully y Ney’tiri han creado una familia que adoran, así que están decididos a hacer de todo para mantenerse juntos. La estabilidad de su hogar se pone a prueba cuando aparece una nueva amenaza y deben explorar las regiones de Pandora para hallar otro sitio para vivir. La película se encuentra en cines y es probable que en los próximo meses esté en streaming.





Los espíritus de la isla

Trata sobre dos amigos llamados Padraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson) que viven en una isla de la costa oeste de Irlanda. Lamentablemente su amistad llegará a su fin cuando Colm toma esa decisión. La película no está en streaming, pero en los próximos meses debería llegar a los cines.





La cinta trata sobre la relación que Elvis Presley tenía con su mánager (el coronel Tom Parker). Actualmente, la película está en HBO Max.





Una mujer descubre que tiene poderes y que gracias a ellos puede luchar contra los peligros que afectan al multiverso y de esa forma salvar su mundo. La cinta está en Apple Tv y Claro Video.





Es una cinta que cuenta la historia de un niño y su pasión por el cine, la cual mantiene cuando es grande y desea que se convierta en su forma de trabajo. La película llega a cines el el 23 de febrero del 2023.





El largometraje trata sobre una mujer llamada Lydia Tár y que es una compositora famosa gracias a su talento. La cinta llega a la pantalla grande de los cines peruanos el 9 de febrero.





Luego de 30 años de servicio, Pete “Maverick” Mitchel (uno de los mejores aviadores de la armada) se ha convertido en un piloto encargado de probar nuevos aviones. La cinta está disponible en Star Plus, Paramount Plus y Claro Video.





El triángulo de la tristeza

Una pareja de influencers (Clara y Yaya) va a un crucero de lujo como invitados. Desde que llegan la sensación no es agradable porque el capitán no quiere saludarlos, además una tormenta azota la embarcación. La película todavía no se estrena en streaming.





Women Talking

Cuenta la historia de un grupo de mujeres que pertenecen a una colonia religiosa, pero que un día se reúnen para decidir las acciones que van a tomar ante la actitud de algunos hombres que han roto muchas reglas y conviven con ellas.





¿Quiénes serán los presentadores de los Premios Óscar 2023?

Este 2023, los Premios Óscar van a contar con varios presentadores (entre actores, directores y otras figuras del cine); sin embargo, el principal será Jimmy Kimmel.





¿Cuándo y dónde se llevará a cabo los Premios Óscar 2023?

La ceremonia de los Premios Óscar se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles (Estados Unidos) el domingo 12 de marzo del 2023. El evento contará con la presencia de una gran variedad de actores, actrices y directores.





¿A qué hora se realizarán los Premios Óscar 2023 de acuerdo con el país?

El evento se puede ver desde diferentes partes del mundo, pero para hacerlo los amantes de la premiación necesitan tener en cuenta la hora en su país. Conoce los horarios de acuerdo al lugar donde vives.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.





