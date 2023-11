Este 17 de noviembre de 2023, llega a las salas de cine la precuela de la franquicia de “Los juegos del hambre” titulada “Baladas de pájaros cantores y serpientes”. Si tomamos en cuenta que la historia original se dividió en varios filmes, el que menos se pregunta cuántas cintas tendrá esta nueva producción. Averígualo más adelante.

Antes te precisamos que la película, basada en la novela homónima escrita por Suzanne Collins en 2020, estará protagonizada por Tom Blyth en el papel de Coriolanus ‘Coryo’ Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird.

¿EN TOTAL CUÁNTAS PELÍCULAS TENDRÁ “BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES”?

Si tomamos en cuenta que para dar a conocer la historia, se tuvo que hacer cuatro películas: “Los juegos del hambre” (2012), “Los juegos del hambre: En Llamas” (2013), “Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1″ (2014) y “Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2″ (2015); no es extraño que nos preguntemos cuántos filmes tendrá esta producción.

Pues bien, la precuela de “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” será el cierre de la franquicia. Sí, así como le lees, esta será la última cinta de este éxito de la pantalla grande.

Tom Blyth en el papel de Coriolanus ‘Coryo’ Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird en “Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes” (Foto: Lionsgate)

LA RAZÓN POR LA QUE NO HABRÁ MÁS PELÍCULAS DE LA PRECUELA DE “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”

El director Francis Lawrence tiene la respuesta: él no quiere repetir el error de sus anteriores producciones, que fue extender demasiado las cintas. “Hubo como un segundo en el que pensé: ‘¿Haremos dos películas?’. Decidí que no, que no volveremos a tomar ese camino”, señaló en entrevista a Entertainment Weekly.

Dijo que aunque cabía esa posibilidad, las cerca de tres horas de la cinta, basada en el adolescente Coriolanus Snow, eran más que suficiente para que el público se entretenga y no espere en vano.

Es decir, a pesar de que hay material con la novela publicada en 2020, este es el fin de la historia que nos atrapó desde el comienzo, en 2012. Así que ya no veremos más “Los juegos del hambre” ni a sus personas en ningún momento.

Cabe señalar que en esta película veremos a un joven Corolianus Snow que se prepara para alcanzar la gloria como mentor en la décima edición anual de ‘Los juegos del hambre’, pero no será fácil cuando lo asignan como mentor de Lucy Gray Baird, el tributo femenino del empobrecido Distrito 12. Ambos estarán unidos por el resto de sus vidas.