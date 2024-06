Los fanáticos de “Los juegos del hambre” recibieron dos gratas noticias este 6 de junio de 2024, pues además del anuncio de la llegada de una nueva novela de Suzanne Collins para 2025, este libro será adaptado a una película que se estrenará poco tiempo después. Si bien, todo es felicidad en sus seguidores, muchos se hacen preguntas sobre “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”; por tal motivo, te comentamos de qué se trata y algunos datos sobre el filme.

Antes te precisamos que, de acuerdo con la editorial Scholastic, la novela llega el 18 de marzo de 2025 y se trata de la quinta entrega de la franquicia “The Hunger Games”. Al igual que los anteriores libros, Lionsgate también lo adaptará para el cine.

SINOPSIS DE “THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING”

La novela “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (en español: “Los juegos del hambre: El amanecer de la cosecha”) seguirá a “La balada de los pájaros cantores y las serpientes”, la precuela de la exitosa franquicia, cuya adaptación llegó a la pantalla grande en noviembre de 2023. Tomando en cuenta que se continuará la historia en la que Rachel Zegler tuvo el protagónico, los 50° Juegos del Hambre servirán como centro de la trama.

En un comunicado, Suzanne Collins reveló en qué filósofo se inspiró. “Con ‘Sunrise on the Reaping’, me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras: ‘La facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos’. La historia también se prestó a una inmersión más profunda en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta: ¿Real o no real? Cada día me parece más apremiante”.

Por su parte, Lionsgate, también en un comunicado, detalló más sobre la producción: “‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ volverá a visitar el mundo de Panem 24 años antes de los eventos de Los Juegos del Hambre, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como los Segundos. El Vasallaje de los Cuartos”, publica ComicBook.

Es preciso mencionar que si tomamos como punto de referencia la segunda edición del vasallaje de los 25, la historia que veremos en la pantalla ocurrirá exactamente 24 años antes de que Katniss Everdeen se convirtiera en tributo y 40 años después de que Lucy Gray Baird compitiera en los 10º Juegos del Hambre en “La balada de pájaros cantores y serpientes”, precisa Empire.

¿QUÉ FECHA SE ESTRENA LA PELÍCULA “THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING”?

Una vez que la novela vea la luz, en marzo de 2025, la adaptación cinematográfica de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” estará en los cines a fines de 2026.

Es más, la franquicia se atrevió a lanzar una fecha exacta de estreno de este filme. ¿Cuándo? Para el 20 de noviembre de 2026.

“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” tiene fecha de estreno para 2026 (Foto: Los juegos del hambre / X)

OTROS DATOS QUE SE SABEN SOBRE LA NUEVA PELÍCULA DE “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”

Al parecer, Francis Lawrence regresaría en la dirección de “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, tal como lo ha hecho en todas las películas de la franquicia.

Se sabe que la productora Nina Jacobson y su socio Brad Simpson regresan para producir el nuevo filme.