¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CEMENTERIO DE ANIMALES: EL ORIGEN”?

“Pet Sematary: Bloodlines” (“Cementerio de animales: El origen”) es una película que se suma a la franquicia de terror de Stephen King. Es descrita como la precuela del film “Pet Sematary” (2019), que a su vez en un remake del proyecto homónimo de 1989. Si llegaste a esta nota, quizá es porque tienes algunas dudas sobre el desenlace del largometraje. Por eso, a continuación, te presentamos el final explicado (ending explained) de la cinta dirigida por Lindsey Beer.

Vale precisar que la película está protagonizada por Natalie Alyn Lind, Pam Grier, Jack Mulhern, Forrest Goodluck, Jackson White y otros artistas estadounidenses.

Todos juntos narran la historia de un joven Jud Crandall (White), quien sueña con dejar atrás su ciudad natal de Ludlow, Maine. Sin embargo, pronto descubre siniestros secretos enterrados en su interior y se ve obligado a enfrentar una oscura historia familiar que lo mantendrá conectado para siempre con ese lugar.

Así, según la sinopsis oficial: “Jud y sus amigos de la infancia deben luchar contra un antiguo mal que se ha apoderado de Ludlow desde su fundación y que, una vez desenterrado, tiene el poder de destruir todo a su paso”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CEMENTERIO DE ANIMALES: EL ORIGEN”?

ATENCIÓN SPOILERS. A lo largo de la película de Paramount Plus, descubrimos que Bill (David Duchovny) resucitó a su hijo Timmy Batterman (Mulhern) enterrándolo en el cementerio de mascotas local. Desde entonces, el chico atormenta y asesina a algunos lugareños. Así, Jud y los descendientes de las familias fundadoras se unen para detenerlo.

Hacia el final de “Pet Sematary: Bloodlines”, llegamos a la gran batalla, donde Timmy acaba con varios de los personajes principales, incluido su propio padre y Dan (Henry Thomas).

Dos de los últimos sobrevivientes son Jud y su mejor amigo Manny (Goodluck), quienes, tras una lucha sangrienta, logran destruir al enemigo en común y a otras figuras que volvieron a la vida.

En última instancia, Manny opta por escapar de la ciudad y dejar todos estos traumáticos sucesos en el pasado. Jud y Norma, por su parte, toman la decisión de quedarse en el pueblo.

“Nunca podremos enterrar ese mal, los crímenes de nuestros padres y abuelos. Sólo podemos ocuparnos de la tierra retorcida que creamos. Un hombre cultiva lo que puede y se ocupa de eso. Y no debería decirte esto. Tal vez este lugar me obliga a hacerlo, porque sabe que no te vas a ir. Inventarás las razones más dulces, porque cualquier cosa es mejor que la muerte. Pero créeme cuando te digo... A veces, es mejor la muerte. Lárgate de Ludlow”, se oye como voz en off en el desenlace.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CEMENTERIO DE ANIMALES: EL ORIGEN”?

¿Por qué Jud y su novia se quedaron en Ludlow?

Aunque Jud y Norma tenían la intención de marcharse al iniciar la película, finalmente se establecen cerca del cementerio de mascotas para evitar que otras personas revivan a sus muertos.

Esto se apoya en la historia del film original, cuando vemos a un Jud mucho más mayor, explicándole a Louis Creed los peligros de traer de vuelta a su hija muerta.

¿Por qué Jud le mostró el cementerio a Louis?

Teniendo en cuenta los aterradores sucesos que vivió en el pasado, muchas personas se preguntan cuál es el verdadero motivo por el que Jud le habló a Louis sobre el cementerio.

En ese sentido, el productor Lorenzo di Bonaventura trató de aclarar la situación: “Al trabajar en la película anterior, luchamos con esa pregunta, como: ¿Por qué dejas que [Louis] traiga al gato? (...) Y al intentar responderla, descubrimos que no hay respuesta. Tratar de racionalizar el mal, el poder del mal, es imposible. Creo que eso está presente en el trabajo de King, que en realidad no intenta explicar los males de diferentes cosas: simplemente lo son”, afirmó según Polygon.

Asimismo, señaló que el mal que conoció Jud en su juventud, fue el que lo condenó durante su vejez.

“El mal estaba esperando que Jud fuera más débil mental, una persona mayor, para luego atraparlo. Lo cual, obviamente, sabemos que es así”, puntualizó.