“Rápidos y furiosos 10″ (”Fast X” en inglés) es la décima película de la franquicia de acción sobre ruedas. En esta ocasión, Dominic Toretto deberá enfrentar a uno de sus peores enemigos, Dante Reyes (Jason Momoa), y lidiar con Cipher (Charlize Theron), su antigua rival que escapó al final de “F9″.

El largometraje promete superar las producciones anteriores e importantes momentos con el reparto original. Muchos estarán de regreso, como Han Seoul-Oh (Sung Kang), quien no murió en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

Asimismo, habrá muchas apariciones especiales, como Don Omar y Tego Calderón en sus roles de Rico Santos y Tego Leo; Cardi B como Leysa, Pete Davidson y Meadow Walker, la hija del difunto Paul Walker.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Rápidos y furiosos 10″.

FECHA DE ESTRENO EN CINES DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″

En el caso de las salas de cines, “Rápidos y furiosos 10″ llegará el jueves 18 de mayo de 2023 a Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos será un día después, ya que suelen lanzarse los viernes.

Sin embargo, después de la pandemia por COVID-19, un gran porcentaje de la audiencia ahora prefiere disfrutar de las películas desde la comodidad de su hogar mediante plataformas de streaming. Por ello, aquí te contaremos a partir de qué fecha podrán verla en sus casas.

FECHA DE ESTRENO EN STREAMING DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10″

Hasta el momento, no hay una fecha exacta para el estreno de “Rápidos y furiosos 10″ en streaming, pero podemos se espera que esté disponible para alquiler o compra online en junio de 2023.

Dominic Toretto con el auto que utiliza desde la primera película de “Rápidos y furiosos” (Foto: Universal Pictures)

Si utilizamos como referencia lanzamientos anteriores de Universal, la productora y distribuidora de la película, ese es el tiempo que se demoraría en llegar al plano digital.

En el caso de “The Super Mario Bros”, se tuvo acceso virtual después de 41 días de su estreno en cines, aunque esto varía dependiendo del éxito que tenga en taquilla. Mientras más gente vaya a verla al cine, más tiempo la mantendrán en salas, lo que pospone su distribución online.

Si tienes contratado algún servicio de streaming y no quieres pagar extra por ver “Rápidos y Furiosos 10″, te contamos que la cinta se lanzará a través de Peacock, ya que Universal tiene un contrato con la plataforma para la distribución de sus títulos después de cuatro meses de su estreno en cines.

Por ello, “Rápidos y Furiosos 10″ podría transmitirse en Peacock en agosto de 2023.