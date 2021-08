Después de algunos años alejado de la franquicia (porque se creía que estaba muerto) Han Lue regresó a “Rápidos y furiosos” en “F9”, dejando abiertas algunas posibilidades para las próximas entregas, que marcarán el cierre definitivo de esta historia que comenzó en 2001. El personaje favorito de los fanáticos juega un papel importante en la última entrada, pero todavía tiene algunos asuntos pendientes, como lo demuestra su confrontación con Deckard Shaw en la escena post-créditos de la cinta.

Desde su debut en la franquicia en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, los fans sabían exactamente cuándo y dónde Han encontraría su muerte. Las siguientes tres películas tuvieron lugar antes de los eventos de lo sucedido en Tokio, lo que le permitió al personaje de Sung Kang continuar protagonizando cintas de la franquicia junto a Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y el resto del equipo.

El sombrío destino de Han siempre se asomó en un segundo plano en las películas de la franquicia post “Tokyo Drift”. Ese destino se volvió aún más complicado cuando “Furious 7” retomó su muerte, revelando que Shaw era en realidad el responsable. La posterior admisión de Shaw en la familia ‘Fast’ en “The Fate of the Furious” enfureció a un gran número de fanáticos, lo que llevó al movimiento #JusticeForHan en línea y al eventual resurgimiento del personaje en “F9”. Pero, ¿cuál es su futuro en la franquicia?

QUÉ PASARÁ CON HAN EN “RÁPIDOS Y FURIOSOS 10”

Hay una serie de opciones interesantes y, dada la inmensa popularidad del personaje, todas podrían convertirse en realidad en los próximos años. Para empezar, parece un hecho que Han aparecerá en “Fast and Furious 10” y “Fast and Furious 11”. Después de la reacción masiva a su expulsión temporal de la historia, sería un gran error no incluirlo en el gran final de la saga.

Más allá de las próximas películas principales de “Rápidos y furiosos”, hay dos posibles derivados que podrían presentar a Han en papeles prominentes. El primero, que parece estar configurado con bastante claridad al final de “F9”, es un papel protagonista en “Hobbs & Shaw 2”, la segunda parte del spin-off de la franquicia protagonizada por Jason Statham y Dwayne Johnson.

Han aportaría una nueva y divertida energía a una secuela de “Hobbs & Shaw”, proporcionando una nueva dinámica de personajes y un fuerte núcleo emocional a la historia del que carecía el spin-off original. Han y Shaw todavía tienen una cuenta pendiente, después de todo, y sería genial si tuvieran una película completa para hacerlo.

El otro derivado potencial de Han es un sucesor directo de “Tokyo Drift”, que en sí mismo es más una historia secundaria que una parte central de ‘The Fast Saga’. La novena película trae de vuelta a los personajes originales de dicha entrega, Sean, Twinkie y Earl, al tiempo que presenta a Elle como la hija adoptiva de Han Seoul-Oh. Ese es un conjunto fuerte, y debido a que “Tokyo Drift” ha conservado una base de fans dedicada por sí misma, podría ser muy beneficioso para Universal producir su secuela.