“Rápidos y furiosos 9” la misma acción por la que la franquicia de “Fast and Furious” ha logrado el éxito en los últimos años; sin embargo, no estuvo ajena a los errores de continuidad. A lo largo de su existencia ha sabido justificar sus giros en la trama, dentro de sus propias reglas, pero, aun así, hay algunas cosas que todavía no quedan claras.

“F9” presenta errores de continuidad que chocan con lo que ya se ha establecido como cierto en el universo de la rebautizada ‘The Fast Saga’. Hay varios de ellos a lo largo de la película, algunos de los cuales pueden explicarse, y otros simplemente no tienen sentido. A continuación, conoce algunos de ellos.

ERRORES DE CONTINUIDAD EN “F9”

¿POR QUÉ DOM NUNCA MENCIONÓ A JAKOB?

El mayor agujero de la trama en “F9” es la presentación de Jakob Toretto, el hermano separado de Dominic y Mia. Jakob nunca fue mencionado en la franquicia antes de la novena película, y debido a los intensos valores familiares del personaje principal, muchos fanáticos tomaron la existencia de Jakob como un gran error de continuidad. Sin embargo, es algo explicable a través de la propia lógica de la película. Dado que Dom valora tanto a la familia, sacar a su hermano de su vida requeriría eliminarlo. En otras palabras, rechazarlo está en desacuerdo con la propia moral del personaje de Vin Diesel, por lo que tiene que actuar como si su hermano estuviera muerto, o nunca hubiera existido, para vivir con su decisión. Eso hace que la invisibilidad anterior de Jakob sea un poco más creíble, pero sigue siendo un error de continuidad significativo.

Jakob Toretto es el hermano perdido de Dominic (Foto: Rápidos y furiosos 9 / Universal Pictures)

¿DÓNDE ESTÁ LA MADRE DE DOM, MIA Y JAKOB?

“F9” muestra gran parte de la juventud de Dom, Mia y Jakob a través de flashbacks, pero esas escenas nunca involucran, ni siquiera mencionan, a su madre. De hecho, nunca se ha mencionado a la madre de los Toretto en la franquicia. Este es un gran agujero en la trama, pues afecta significativamente la vida de Mia y Jakob después de que Dom va a la cárcel. Si todavía tuvieran un padre en casa durante ese tiempo, las cosas serían muy diferentes. Y aunque todo sobre la historia de Jack Toretto sugiere que es un padre soltero en el momento de su muerte, esto nunca se confirma. Si la madre está muerta, ¿por qué no hablan de ella como hablan del padre? Hay muchas cosas que no tienen sentido, y no se arreglarán hasta que la mujer sea finalmente reconocida.

¿CÓMO CAPTURÓ MR. NOBODY a CIPHER?

Cipher escapa de la captura saltando de su avión espía, pero “F9” comienza cuando Jakob la rescata del encarcelamiento de Mr. Nobody. La película afirma que la mujer simplemente fue detenida en algún momento entre las dos películas, pero el hecho que su captura nunca se muestre o explique parece un poco un error de continuidad. En “Fate”, Cipher es tratada como la villana definitiva, cuyas habilidades tecnológicas y armas avanzadas hacen que sea casi imposible encontrarla, y mucho menos atraparla. Es cierto que el Mr. Nobody tiene acceso a tecnología igualmente avanzada, pero aún parece un poco exagerado que pudiera arrestarla sin que nadie lo sepa.

Cipher escapa de la captura saltando de su avión espía, pero “F9” comienza cuando Jakob la rescata del encarcelamiento de Mr. Nobody (Foto: Universal Pictures)

¿DÓNDE ESTÁ NEELA DE “TOKYO DRIFT?”

La mayor parte del elenco de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” regresa en “F9”, con una notable excepción. Neela, quien jugó un papel importante en la tercera película de la saga, no se ve por ningún lado, y sus amigos ni siquiera la mencionan. Hay una cantidad significativa de tiempo entre “Tokyo Drift” y “F9” en la línea de tiempo oficial, por lo que es posible que ella y el resto de la pandilla simplemente se hayan perdido. Sin embargo, todavía parece extraño que no reciba ni siquiera una línea que haga referencia a su paradero, dado todo lo que pasó con Sean, Twinkie, Earl y Han.

¿CÓMO PUDO DOM NO SABER SOBRE LAS DEUDAS DE SU PADRE?

En las escenas de flashback de “F9”, se revela que Dom echó a Jakob de la familia Toretto porque lo culpó por la muerte de su padre. Mientras estaba en prisión, recuerda haber visto a su hermano haciendo algo sospechoso bajo el capó del carro de su padre el día del accidente, y en su dolor y rabia elige creer que fue él quien mató a su progenitor. La verdad es que Jack Toretto estaba profundamente endeudado, y que hizo que Jakob saboteara su coche a propósito para intentar que no corra la carrera. No le dijo a Dom en ese momento porque se sentía avergonzado, y le hizo prometer a Jakob que nunca revelaría el secreto.

El problema aquí es que, como jefe de facto de la familia Toretto después de salir de prisión, parece muy poco probable que Dom no se hubiera enterado eventualmente de las deudas de su padre. Es posible que los arreglos que hizo para lanzar la carrera terminaron aliviando la carga financiera de su familia lo suficiente como para que no fuera un problema inmediato cuando Dom salió de la cárcel, a pesar de que murió. También es posible que Jakob haya logrado arreglar las cosas en el ínterin. ¿Pero Mia no habría sabido que algo estaba pasando? ¿Y no se habría enterado Dom una vez que tuvo el control de la familia?

En las escenas de flashback de “F9”, se revela que Dom echó a Jakob de la familia Toretto porque lo culpó por la muerte de su padre (Foto: Universal Pictures)

¿POR QUÉ MR. NOBODY NUNCA LE CONTÓ A DOM LO DE HAN?

En “Fast and Furious 9”, se revela que Mr. Nobody fingió la muerte de Han a través de una trama secundaria increíblemente complicada que involucra súper armas, hologramas e hijas adoptivas secretas. Pero de alguna manera, dentro de la extraña lógica de la franquicia, todo tiene sentido. Lo que no lo tiene es por qué, en los años desde que Han supuestamente murió, ¿Mr. Nobody le dijo a Dom? Obviamente, no querría decir nada en “Furious 7” porque Han todavía habría sido muy vulnerable, y también porque la creencia de que Deckard Shaw lo había matado ayudó a convencer a Dom y al equipo de trabajar para él. Pero, ¿y en los años siguientes? Seguramente un reconocimiento confidencial de que Han todavía estaba vivo habría sido seguro, siempre que no se revelara su ubicación.

¿POR QUÉ HOBBS NO AYUDA A DOM EN “F9”?

La mayor ausencia en “F9” es Luke Hobbs, quien ha sido una pienza importante en la franquicia desde “Fast Five”. La razón de su exclusión es que Johnson y Vin Diesel tienen una disputa de larga data y se niegan a solucionarlo. Pero en el mundo de la película, la última cinta no da una explicación real de la ausencia de Hobb. Hay una frase descartable de Tej sobre cómo Mr. Nobody les dijo que no confiaran en nadie más, pero el exoficial es básicamente parte de la familia en este punto de la historia.

¿DÓNDE ESTÁ BRIAN?

Debido a la trágica muerte de Paul Walker antes de la finalización de “Furious 7”, Brian O’Conner ha sido eliminado de la franquicia. Es la decisión correcta, pues reformular el personaje sería una falta de respeto, y “F9” hace un buen trabajo al incorporar a Brian en el trasfondo de la historia. Sin embargo, su ausencia inevitablemente se siente un poco extraña. Brian es un Toretto después de casarse con Mia, y mientras dice que está cuidando a los niños durante la novena película, es una buena manera de mantenerlo fuera de escena; aun así, es extraño que no hiciera todo lo posible para estar al lado de Dom durante su batalla con Jakob.