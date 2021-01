En el anterior episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, aunque Marley desató el poder de sus titanes nada pudieron hacer frente a la experiencia de la Legión de Reconocimiento, sus mejoradas armas y los titanes de Eren y Armin.

Para romper la dura cubierta que protege al Titán Martillo de Guerra de Lara Tybur Eren utilizó las garras del del Titán Mandíbula, obligó a Porco a destrozar el cuerpo de Lara y Eren bebió su sangre.

Otra que quedo mal herida fue Pieck. Mientras que el Titán bestia lanzó algunas piedras contra los soldados escondidos entre los edificios, pero no comandó a su equipo a la victoria, incluos cayó entre la confusión de la batalla.

Por otro lado, Reiner quedó inutilizado en el capítulo anterior de “Attack on Titan” luego de transformarse bajo tierra para proteger a Falco. No obstante, volvió a levantarse cuando Gabi y Falco lo llamaron a gritos, pero tampoco hizo mucho en batalla, ya que está muy debilitado porque su Titán ya no tenía la misma armadura de siempre.

Pieck se sacrifica para proteger a Falco, pero la salvan justo a tiempo (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x08?

El octavo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará el lunes 1 de febrero de 2021 en Japón por NHK a las 12:10 am (hora local). Pero en América Latina estará disponible desde este domingo 31 de enero a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de “Attack on Titan” de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

Por país, el nuevo capítulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” estará disponible en los siguientes horarios:

Japón: 12:10 am (del 25 de enero) por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X08”

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X08”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘Assassin’s Bullet’ (4x08), octavo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, sin fuerzas, el Titán Blindado cae. En tanto, furiosa por haber pisoteado su ciudad natal, Gabi toma un arma y se va.

Por lo visto en el avance, el general Magath habla con los titanes sobrevivientes de Marley, mientras que la Legión de Reconocimiento continúa con su trabajo. Iracunda por ver su hogar destruido, Gabi busca vengarse de los demonios de la Isla Paradis.