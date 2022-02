En el anterior episodio de la segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, Zeke lleva a Eren a través de los recuerdos de Grisha para mostrarle cómo le han lavado el cerebro, pero al hacerlo, Zeke descubre algo sobre su hermano que nunca supo.

A través de las memorias de Grisha, los hermanos ven el momento en que su padre le arrebata el poder del Titán Fundador a la familia Reiss. No obstante, para sorpresa de Zeke, Grisha se niega a lastimar a los niños.

Sin embargo, Eren interfiere y le recuerda a su padre cuál es fue su motivación y su objetivo. Así, Zeke, finalmente, comprende que su hermano no fue una víctima de su padre, todo lo contrario.

Eren y Zeke conocieron la verdad en el cuarto episodio de la segunda parte de la cuarta temporada de “Attack on Titan" (Foto: MAPPA Studio)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 80 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El episodio 80 de “Attack on Titan” se titula ‘From You, 2,000 Years Ago’ (4x21), así que una vez más la historia volverá al pasado para conocer la historia de uno de sus personajes. Se trata de Ymir, quien compartirá su pasado y sus razones para permanecer en la dimensión de los Caminos.

Así se revelará que Ymir era una esclava del pueblo eldiano que soñaba con ser libre. Algo que el rey Fritz utilizaba para torturarla, ya que la liberaba para después cazarla con su gente. Cuando ella se transformó en el Titán Fundador el gobernante utilizó su poder para derrotar a los Marleyanos y tener tres hijas que perpetuaran su poder.

Aunque Ymir será la protagonista del nuevo capítulo, también se mostrará el enfrentamiento entre Grisha Jaeger y la familia Reiss.

Ymir transformándose en el Titán Fundador en el capítulo 80 de "Shingeki no Kyojin" (Foto: MAPPA Studio)

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN” 4 PARTE 2 - EPISODIO 5

En el avance del próximo capítulo de la temporada final de “Shingeki no Kyojin”, se escucha: “La historia de aquellos que se opusieron, lucharon y avanzaron. ¿Quién fue el que comenzó esta historia?”

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL CAPÍTULO 80 DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El quinto capítulo de la segunda parte de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará este domingo 6 de febrero en Japón a través de NHK y en América Latina, de manera online, a través la plataforma Crunchyroll.