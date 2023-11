¡Listos para una nueva aventura! “Kingdom of the Planet of the Apes” (“El reino del planeta de los simios”, en español) es la próxima película de acción y ciencia ficción estadounidense, que pretende ser la secuela de “War for the Planet of the Apes” (2017) y la cuarta entrega de la serie reinicio de “El planeta de los simios”. Ante la gran expectativa que ha generado, a continuación lo que debes saber.

Cabe señalar que el filme se desarrolla a partir de un guion de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison, el cual se escribió en gran parte durante la pandemia de COVID-19.

SINOPSIS DE “KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES”

“Kingdom of the Planet of the Apes” se ubicará varios años después de los eventos que ocurrieron en “War for the Planet of the Apes” (2017), donde los simios se han desarrollado cada vez más, mientras que los humanos han retrocedido a un estado salvaje.

A pesar de que César llevó a sus compañeros simios a este estado de crecimiento, un líder simio esclaviza a otros clanes con el único propósito de encontrar los vestigios de una tecnología humana secreta. A la par, otro simio va en búsqueda de la libertad al lado de una niña. ¿Qué encontrará en su camino?

¿HAY TRÁILER DE “KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES”?

Aún no se ha lanzado el tráiler oficial de “Kingdom of the Planet of the Apes”, solamente se tiene un breve avance. En el clip de seis segundos vemos a un simio invocando a un halcón que se para en su brazo izquierdo, mientras él voltea la mirada. Pero eso no quiere decirnos nada, ya que este llegará oficialmente este 2 de noviembre de 2023. ¡A esperar!

FECHA DE ESTRENO DE “KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES”

El estreno de “Kingdom of the Planet of the Apes” está programado para el 24 de mayo de 2024 en los Estados Unidos, publicó The Hollywood Reporter.

LOS ACTORES QUE FORMAN PARTE DE LA PELÍCULA

Entre los nombres confirmados para “Kingdom of the Planet of the Apes” están:

Owen Teague como Cornelius

Freya Allan

Peter Macon

Eka Darville

Kevin Durand

Travis Jeffery

Neil Sandilands

Sara Wiseman

Lydia Peckham

Ras-Samuel Weld A’abzgi

William H. Macy

Dichen Lachman

LO QUE DIJO EL PRESIDENTE DE 20th CENTURY STUDIOS SOBRE LA PELÍCULA

En un comunicado anterior, Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios, señaló que “El reino del planeta de los simios” tendrá el privilegio de continuar “la tradición de la serie de cine imaginativo y estimulante, y estamos ansiosos por compartir la extraordinaria visión de Wes para este nuevo capítulo con el público en 2024″.