“Soltera codiciada 2″ es la secuela de “Soltera codiciada”, película que se estrenó en el 2018 y es protagonizada por Gisela Ponce de León, Karina Jordán, Christopher Von Uckermann y Jely Reátegui. Para esta segunda parte también aparecen nuevos rostros como Jason Day, Salvador del Solar, Norma Martínez y Ana María Orozco, conocida por ser la protagonista de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

En la cinta, María fe está pasando por una etapa complicada en su vida, ya que luego del éxito que tuvo con el lanzamiento de su blog debido a una pandemia tuvo que volver a vivir con sus padres y está teniendo problemas para escribir su próxima novela.

Asimismo, la joven no está pasando por una buena situación amorosa y eso le está causando mucho estrés, así que ella busca consejos en sus amigos para conquistar a un hombre que ha conocido, aunque algunos le dicen que él no es el ideal para ella.

En ese contexto, a continuación, te contamos la fecha de estreno de la película en los cines, el argumento y también te compartimos el tráiler que acaba de ser lanzado.





¿Cuándo se estrena “Soltera codiciada 2″?

La película llegará a los cines el 6 de julio del 2023. La cinta incluye al elenco anterior y también a nuevos rostros como la actriz Ana María Orozco.





¿Cuál es el argumento de “Soltera codiciada 2″?

La película se ubica luego de los acontecimientos ocurridos en la primera cinta, aunque con algunos cambios porque María Fe tuvo que regresar a vivir con sus padres debido a la pandemia que afectó al mundo y el lanzamiento de su segundo libro todavía no es seguro, ya que no ha avanzado mucho. Por tal motivo, ella decide luchar contra todos los conflictos que la afectan metiéndose con un hombre atractivo, pero que no sería el correcto y aunque sus amigas le advierten al respecto, ella solamente quiere olvidarse de sus problemas.





Reparto de “Soltera codiciada 2″





Gisela Ponce de León (María Fe)

Karina Jordán (Natalia)

Christopher Von Uckermann (Santiago)

Jely Reátegui (Carolina)

Carlos Carlín (Ramiro)

Jason Day

Salvador del Solar

Norma Martínez

Ana María Orozco





Tráiler de “Soltera codiciada 2″









¿Dónde puedes ver “Soltera codiciada”?

La película que se encuentra disponible en Netflix trata sobre una redactora publicitaria llamada María fe que está buscando la forma de superar el final de su relación de 6 años, ya que su novio le puso fin a la historia de amor entre ambos de un momento a otro.

Para lograrlo, la joven decide empezar a inscribir un blog sobre las relaciones y la soltería, el cual se vuelve muy exitoso y gracias a ello obtiene grandes logros. Sin embargo, todos sus avances podrían detenerse debido al regreso de su ex, ya que no está seguro de ser capaz de seguir sus propios consejos.





