“Sound of Freedom” (en español: “Sonido de libertad”) se ha convertido en una de las películas más populares del 2023. Por lo menos, ese es el escenario en las redes sociales, donde muchas personas animan a otras a ver el largometraje, recalcando la necesidad de apreciar una producción que toca un tema delicado: el tráfico de menores.

Al igual que otras cintas que abordan esta problemática, el proyecto de Alejandro Monteverde se basa en una historia real. Exactamente, en la de Tim Ballard, un ex Agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicarse a salvar a cientos de niños del oscuro submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica.

El film está protagonizado por Jim Caviezel, famoso por interpretar a Jesús de Nazareth en “La pasión de Cristo”. Además, cuenta con el respaldo de figuras como Mel Gibson, quien aseguró que: “Uno de los problemas más preocupantes de mundo de hoy, es la trata de personas y en particular la trata de niños. Nuestro futuro son los niños. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver ‘Sound of Freedom’”.

Vale precisar que la película fue grabada en el 2018, pero no llegó a los cines sino hasta 5 años después. En este contexto, quizá te preguntes: ¿por qué el estreno de “Sound of Freedom” se retrasó tanto en Estados Unidos? Te lo contamos en las siguientes líneas.

¿POR QUÉ EL LANZAMIENTO DE “SOUND OF FREEDOM” SE RETRASÓ EN ESTADOS UNIDOS?

De acuerdo con el productor mexicano Eduardo Verástegui, la cinta iba a ser distribuida a través de 20th Century Fox. No obstante, cuando el estudio fue adquirido por Walt Disney Company, el proyecto fue archivado.

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron: ‘esta película no es para Disney’. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me lleve la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más”, señaló.

Según su testimonio, él también tocó las puertas de empresas como Netflix, Amazon y Lionsgate, pero estas no se habrían mostrado interesadas en la producción. Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguna de estas organizaciones ha hecho un anuncio público sobre esta versión.

Entonces, Verástegui se acercó a Angel Studios con los derechos de publicación que había adquirido. Gracias a la presentación frente a un grupo de inversionistas, el film tuvo luz verde y aquel estudio propuso como fecha de lanzamiento en USA el 4 de julio de 2023.

Como se sabe, la organización cristiana utiliza el crowdfunding de capital para financiar sus producciones. De esta forma, 7 mil personas habrían ayudado a alcanzar la meta de $5 millones de dólares como fondo para distribuir y comercializar la película.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “SOUND OF FREEDOM”?

“Sound of Freedom” está disponible en la cartelera de los cines estadounidenses. Se espera su llegada a otras regiones del mundo, próximamente.