¿Cuándo y cómo ver “Spider-Man: Across the Spider-Verse”? La secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) es uno de los lanzamientos más esperados del 2023. No solo por ser la continuación del relato centrado en Miles Morales, sino también por la innovadora propuesta creativa de Sony Pictures Animation: esta película nos ofrece seis estilos de animación diferentes.

La cinta se titula en español como “Spider-Man: A través del Spider-Verso” y está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson. Además, tiene un guion a cargo de Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham.

Sobre el elenco de voces, es importante destacar a las de estrellas de Hollywood que lo conforman. Entre ellas, resaltan Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman y Brian Tyree Henry.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

Este film ocurre un año después de los eventos de “Spider-Man: un nuevo universo”. En estas circunstancias, Miles Morales, su interés amoroso Gwen Stacy y Peter B. Parker son catapultado a través del multiverso.

Esta vez, conocerán a cientos de Spider-People y a la Spider Society, un grupo fundado por Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) que se encarga de proteger la existencia del multiverso. Así, nuestros protagonistas están listos para luchar contra “The Spot”, un poderoso villano que representa una gran amenaza.

OBSERVA AQUÍ EL TRÁILER DE “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”

FECHA DE ESTRENO DE “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” EN ESTADOS UNIDOS

La película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” se estrenará el viernes 2 de junio del 2023 en Estados Unidos. Cabe resaltar que el largometraje es distribuido por Sony Pictures en este país y alrededor del mundo.

FECHA DE ESTRENO DE “SPIDER-MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSO” EN LATINOAMÉRICA

En América Latina, podrás ver “Spider-Man: A través del Spider-Verso” un día antes que los espectadores de EE.UU. Es decir, el proyecto estará disponible en la cartelera de tu cine favorito desde el jueves 1 de junio del 2023.

Vale precisar que esto aplica para los países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay.

Uno de los pósters alternativos de la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Foto: Sony Pictures Animation)

FECHA DE ESTRENO DE “SPIDER-MAN: CRUZANDO EL MULTIVERSO” EN ESPAÑA

Si te encuentras en España, debes saber que la fecha de estreno oficial de “Spider-Man: Cruzando el Multiverso″ está programada para el viernes 2 de junio del 2023.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA ANIMADA “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

Para ver la producción, solo deberás revisar la cartelera del cine de tu preferencia, desde su fecha de lanzamiento, y elegir una función. Aún no se ha anunciado cuándo se difundirá el largometraje vía streaming, pero se presume que llegará a plataformas como Disney Plus, meses después de su distribución en salas.