“Spider-Man: No Way Home” es un éxito en taquilla y los fanáticos del héroe arácnido están encantados con las sorpresas que incluye la tercera película de la saga protagonizada por Tom Holland. Obviamente, ellos ya analizaron cada detalle de la cinta para encontrar pistas sobre el futuro de MCU, pero los datos curiosos no se limitan al metraje final.

Screen Rant compartió una lista con las curiosidades que ocurrieron detrás de cámaras. Por ejemplo, las condiciones de los villanos para retomar sus recordados papeles y las bromas que Holland les hizo a los productores.

1. TOM HOLLAND Y JK SIMMONS NUNCA SE CRUZARON EN EL SET

J. Jonah Jameson reapareció al final de “Spider-Man: Far Frome Home”, pero tuvo más protagonismo en “No Way Home”. A pesar de JK Simmons y Tom Holland no se conocieron en el set de grabación.

J. Jonah Jameson atacando a Peter Parker/ Spider-Man en "No way Home" (Foto: Sony Pictures)

2. TOM HOLLAND NO CONFIABA EN EL GUION

Cuando el protagonista de “Spider-Man: No Way Home” leyó el guion quedó maravillado, sin embargo, no creía que creía que podría llevarse a cabo. DE hecho, se sorprendió con el resultado final.

Tom Holland no confiaba en el guion de "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

3. EL REGRESO DE LOS SPIDEYS Y LOS VILLANOS

Kevin Feige contó que fue muy complicado convencer a Andrew Garfield, Tobey Maguire y a todos los actores que interpretan a los villanos de regresar a la franquicia sin leer ni una palabra del guion.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield lucharon juntos en "Spider-Ma: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

4. LAS CONDICIONES DE WILLEM DAFOE

En una entrevista en la página oficial de YouTube de Spider-Man, Dafoe reveló lo que fue necesario para convencerlo de que regresara a la franquicia. Según Dafoe, lo que realmente lo atrajo a regresar para la película fue el giro de su personaje. “Pero fue realmente el argumento. Y, como Jamie, conozco la historia de Amy. Ella me acompañó a través de ella, y luego Jon, el director, me propuso toda la idea antes de que yo leyera un guion y sonó muy divertido y una buena solución. Y luego, cuando profundizamos en ello, me gustó la idea de que estaba volviendo a algo que era igual pero diferente”.

El actor Willem Dafoe volvió a interpretar al 'Duende Verde' en la nueva entrega del héroe arácnido (Foto: Sony Pictures)

5. LAS BROMAS DE TOM HOLLAND A LOS PRODUCTORES

Holland le hizo creer al productor Mitch Bell que una botella de lubricante era desinfectante para manos. También le hizo la misma broma a un operador de brazo.

Tom Hollad hizzo varias bromas en el set de "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Marvel)

6. LOS TENTÁCULOS DEL DOCTOR OCTOPUS

Mientras en “Spider-Man” 2, Alfred Molina utilizaba algo similar a sus brazos robóticos para interpretar al Doctor Octopus, en “Spider-Man: No Way Home” son creados de manera digital. “Sus brazos robóticos eran marionetas. Eran cosas realmente tangibles y tenían una persona encargada de cada uno, que los manejaban tal cual titiritero, mientras él actuaba. Entonces, tuvo que trabajar en conjunto con los otros cuatro muchachos. En esta película, obviamente, la tecnología ha avanzado. El CGI es tan frecuente en estas películas. Entonces, fue increíble verlo tener un poco más de libertad en el set con la forma en que podía moverse sin tener que depender de otras personas (…) Tenemos esta cosa llamada Toothpick Rig, que es como una barra larga, casi como una grúa, con una plataforma en un extremo y pesas en el otro. Y lo pondrían en esa grúa para que puedan moverlo de manera que parezca que los brazos lo llevan. Y le encantó. Le encantó absolutamente”, contó.

Alfred Molina como Otto Octavius / Doctor Octopus en "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Sony Pictures)

7. EL BIGOTE DE JK SIMMONS

Simmons contó que tuvo que pelear con el estudio para mantener su bigote para que su personaje mantuviera su apariencia en la nueva película de Spider-Man.

J.K. Simmons pidió que J. Jonah Jameson conservara su bigote (Foto: Sony Pcitures)

8. MARISA TOMEI ARRUINÓ EL FINAL PARA SU TERAPEUTA

Marisa Tomei contó que el estrés de guardar los secretos de “Spider-Man: No Way Home” fue demasiado, así que se los contó a su terapeuta, quien no podía revelar nada debido a la confidencialidad médico/ paciente.

Marisa Tomei le arruinó el final de "Spider-Man: No Way Home" a su terapeuta (Foto: Sony Pictures)

9. MARVEL LE PROMETIÓ A JAMIE FOXX QUE NO SERÍA AZUL

Según Pascal, productor de Sony, una de las condiciones de Jamie Foxx para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel fue que Electro fuera azul.

Así luce Max Dillon / Electro en “Spider-Man No Way Home” (Foto: Sony Pictures)

10. JAMIE FOXX ORGANIZÓ UNA FIESTA DE BAILE EN EL SET

Zendaya comentó que, tras pasar algunos días libres, entró al set y encontró a Foxx organizando una fiesta de baile.