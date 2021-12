El estreno de “Spider-Man: No Way Home” está cada vez más cerca. La fecha oficial de la llegada de la tercera película del superhéroe arácnido, protagonizada por Tom Holland, está prevista para el 17 de diciembre en Estas Unidos; no obstante, algunos países de Latinoamérica y Reino Unido, fueron incluidos en el pre-estreno mundial el 15 de diciembre.

Así “Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en la película más esperadas del año por los fanáticos de las historias de Marvel Studios. Prueba de ellos es que varios países, los boletos para las funciones en los cines se han agotado en solo pocas horas de haber estado habilitados.

Por otro lado, desde la salida de los trailers se han generado grandes expectativas por esta película; y han surgido varias teorías sobre el reparto completo, pues algunos sugieren que también podrían aparecer Tobey Maguire y Andrew Garfield, los dos actores que interpretaron al Hombre Araña en sus películas anteriores. En esa línea, y en medio de la locura arácnida, muchos fans se preguntas cómo ver ONLINE la película. ¿Se podrá ver en ese formato?

Una de las teorías es que apareezcan los tres actores que interpretaron a Spider-Man en el MCU (Fotos: Sony Pictures)

¿”SPIDER-MAN: NO WAY HOME” PODRÁ VERSE ONLINE?

En principio, la película de Marvel solo estará disponible en los cines del mundo. Por lo que su estreno no podrá ser visto de manera ONLINE. En cuanto a la posibilidad de llegar a una plataforma de streaming (Disney Plus, por ejemplo), la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial sobre cuándo llegará al servicio de transmisión online. No obstante, es poco probable que “Spider-Man: No Way Home” sea incluido en el catálogo de Disney Plus debido a que la película está realizada por Sony y la compañía es quien mantiene los derechos de distribución del personaje. Sony decide dónde y cómo se pueden ver sus películas lejos del cine.

Eso sí, no se descarta la posibilidad, siempre y cuando haya un acuerdo entre ambas compañías. Negociaciones que podrían darse, dada la estrategia de Marvel de incluir en el servicio de Dinsey las películas que ha realizado los últimos tiempos; como ha ocurrido anteriormente con “Black Widow” o, más recientemente, con “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”. Habrá que esperar la decisión y, de confirmarse, la futura fecha.

¿POR QUÉ “SPIDER-MAN” NO ESTÁ EN DISNEY PLUS?

La respuesta corta es porque en los años noventa, Mavel vendió los derechos del personaje a Sony, cuando la compañía atravesaba problemas económicos y tuvo que sacrificar algunas licencias al tiempo que reformulaba su universo del cómic.

Entre las licencias que sacrificó se encontró la venta de derechos cinematográficos del personaje, no así de su explotación en el universo del cómic. Por tanto, Marvel dejó de utilizar a Spider-Man en el sector audiovisual, perdiendo al mismo tiempo la totalidad de las regalías por la venta de merchandising.

Tráiler de "Spider-Man: Far From Home". (Video: Marvel) null

En 2009, Walt Disney Company compró Marvel Entertainment y se reabrieron las negociaciones. Disney logró recuperar pate de los derechos del merchandising. Y en 2016 Spider-Man comenzó a incursionar en el Universo Cinematográfico de Marvel con “Capitán América: Civil War”, luego “Spider-Man: Homecoming”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: No Way Home”.

Pero en 2019 hubo un retroceso y el acuerdo estuvo a punto de romperse. Sin embargo, tras conversaciones, realizaron un nuevo contrato que une actualmente a las dos compañías en torno a Spider-Man, que incluye un 25% de los beneficios de la taquilla que generen las películas del personaje para Marvel Studios, mientras que la propia compañía seguirá manteniendo el 100% de los derechos sobre el merchandising basado en Spidey. No obstante, Sony es quien mantiene los derechos de su distribución.

CÓMO VER ONLINE LAS PELÍCULAS DE “SPIDER-MAN”

Si bien la llegada de “Spider-Man: No Way Home” a alguna plataforma de streaming es una gran interrogante, vale decir que las películas anteriores del superhéroe pueden verse de manera online. Toma nota:

Spider-Man (2002) - Disponible en Movistar +

Spider-Man 2 (2004) - Disponible en Movistar +

Spider-Man 3 (2007) - Disponible en Movistar +

The amazing Spider-Man (2012) - Disponible en Netflix

The amazing Spider-Man 2: el poder de Electro (2014) - Disponible en Netflix

Spider-Man: homecoming (2017) - Disponible en HBO Max y Netflix

Spider-Man: far from home (2019) - Disponible en Prime Video

Spider-Man: into the Spider-Verse (2018) - Disponible en Prime Video y HBO Max