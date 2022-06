Después de la Batalla de Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins, Joyce Byers (Winona Rider) se muda a California con sus hijos Jonathan (Charlie Heaton) y Will (Noah Schnapp), y el nuevo miembro de su familia, Eleven (Millie Bobby Brown). Por eso, en la primera parte de la cuarta temporada de “Stranger Things”, Mike Wheeler (Finn Wolfhard) aprovecha las vacaciones para visitar a su novia y su mejor amigo.

Tanto Eleven como Will están emocionados por la visita del Mike, pero este solo le presta atención a su novia. Aunque el niño que sobrevivió al Upside Down y el Demogorgon intenta disimular su decepción, al final le reclama a su mejor amigo por hacerlo a un lado, por llamarlo solo dos veces, mientras que, con Eleven estaba en constante comunicación.

Debido a esto y otras señales, los fanáticos de “Stranger Things” han empezado a especular respecto a la orientación sexual de Will. ¿Está enamorado de Mike? En un video promocional de Netflix, David Harbour, que interpreta a Hopper, revela que “Will no está interesado en Once, está interesado en otra persona del grupo. Muy interesado”.

Aunque eso explicaría el fastidio de Will Byers al ser ignorado por Mike, también es posible que se deba a que su familia y amigos olvidaron su cumpleaños, que es el 22 de marzo.

EL EVENTO OLVIDADO DE “STRANGER THINGS 4″

En los primeros episodios de la penúltima temporada de “Stranger Things”, después de que Mike llega a California, Eleven lo invita patinar. Sin embargo, su cita se arruina cuando aparece Angela con un plan para ridiculizarla y grabar el bochornoso momento.

Por lo visto en la videocámara, todo eso sucede el 22 de marzo de 1986, es decir, en el cumpleaños de Will. Pero nadie felicitó al menor de los Byers, ni su familia ni sus amigos de Hawkins.

Por si quedan dudas respecto al cumpleaños de Will, en la segunda temporada de “Stranger Things”, Joyce le dice a su hijo: “¿Sabes qué pasa el 22 de marzo? Es tu cumpleaños”. Por lo tanto, el personaje de Noah Schnapp nació el 22 de marzo de 1971.

Aunque considerando la agresión de Eleven a Angela, el posterior arresto de la hija de Hopper y la aparición del Dr. Owens, la persecución de los hombres enviados por el coronel Sullivan, entre otras cosas, es comprensible que olvidaran el cumpleaños de Will.