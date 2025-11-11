¿Qué tienen en común Lince y Hawkins, el pueblo ficticio de Stranger Things? Los supuestos “portales interdimensionales” que conectan con otros lugares o mundos, pero también ser parte de una creativa campaña de la marca Sin Para de Helados D’Onofrio, en alianza con Netflix, que dejó intrigados a muchos y alborotó las redes sociales.

Esta ingeniosa campaña comenzó con un camión de helados que parecía desaparecer inexplicablemente frente al Centro Comercial Arenales, cerca donde se ubicarían “los portales de Lince”, una zona que supuestamente tiene una conexión interdimensional y que desde hace años alimenta teorías en diversos medios.

La desaparición del camión despertó la atención cuando el video de este extraño suceso fue difundido en el programa Magaly TV, La Firme, marcando el inicio de una campaña de intriga y desatando un fenómeno que cobró cada vez más fuerza en las redes sociales.

Las grabaciones, supuestamente registradas por cámaras de seguridad, se viralizaban en TikTok e Instagram, mientras los usuarios elaboraban sus propias teorías y comentarios alrededor de este “fenómeno sobrenatural”.

El misterio se apodera de Lima

La marca logró que la expectativa creciera aún más cuando las imágenes también fueron proyectadas durante un TikTok Live de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Esta estrategia de misterio se reforzó con la presencia, durante la transmisión, del Dr. Anthony Choy —conocido por investigar sucesos inexplicables—, quien relató las historias que giran en torno a los “portales de Lince”.

La conversación terminó con un anuncio que incrementó aún más la curiosidad de los seguidores: Gerardo Pe y el Dr. Choy irían esa misma noche al Centro Comercial Arenales para descubrir qué estaba ocurriendo realmente.

Días después se dio la gran revelación. Sin Parar y Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo, anunciaron su colaboración a través de un nuevo contenido digital en TikTok. Esta vez, Gerardo Pe y el Dr. Choy revelaron la verdad en un divertido video grabado en el Centro Comercial Arenales. Ahí, tras una “investigación”, ambos descubren que lo que realmente ocultaban “los portales de Lince” era el lanzamiento de dos helados de edición limitada: Sin Parar Stranger Things Sándwich y Sin Parar Stranger Things Cono, inspirados en una de las series más vistas de la historia de la plataforma de streaming.

Un fenómeno digital que atrapó a millones

Esta estrategia de marketing captó la atención del público al jugar con lo inesperado, convirtiendo un fenómeno urbano en una experiencia de intriga colectiva. Conectó exitosamente al combinar el misterio de los “portales de Lince” con el humor, la cultura pop y el sabor de los helados Sin Parar, invitando a los consumidores a sumergirse en el universo de la serie y “disfrutar el sabor de otra dimensión”.

El alcance fue tal que, en solo cuatro días, los contenidos asociados a la campaña superaron las 20 millones de visualizaciones en redes sociales y generaron miles de interacciones. Dejando en claro que la desaparición del camión y los supuestos portales se consolidaron como tendencia, demostrando que Sin Parar, bajo su esencia “para los que experimentan”, es una marca que inspira a disfrutar nuevas experiencias desde lo cotidiano.

Luego de esta efectiva campaña, los helados “Sin Parar Stranger Things Cono y Sandwich” ya están disponibles en bodegas, supermercados y, como siempre, con los clásicos heladeros que recorren las calles a nivel nacional. También puedes encontrarlas en línea a través de www.tiendanestle.pe. ¿Qué esperas para ser parte de esta experiencia?

Reportaje publicitario