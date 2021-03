El sheriff Jim Hopper tiene una de las mejores historias de fondo en “Stranger Things”, ya la muerte de su hija le permitió involucrarse en la búsqueda de Will en la primera temporada de la serie de Netflix y crear un vínculo padre-hija con Eleven. Sin embargo, el plan original de los hermanos Duffer era algo diferente.

En “Stranger Things”, Hopper es un hombre perseguido por su pasado, que antes de volver a Hawkins, Indiana era un detective felizmente casado que vivía en Nueva York. Pero tras la muerte de su hija Sara debido al cáncer y su posterior divorcio de Diane, Jim volvió a su ciudad natal.

Mientras que en el guion de “Montauk”, primer nombre de la exitosa serie de Netflix, Hopper creció en Montauk, Nueva York, y luego de graduarse de la escuela secundaria se mudó. Más tarde, perdió a su hija Sara en lo que se describe como un “trágico accidente automovilístico”, lo que llevó a Hopper a regresar a su ciudad natal y adoptar “un estilo de vida hedonista en una choza junto a la playa”.

Sara, la hija de Hopper, murió de cáncer cuando tenía 7 años (Foto: Netflix)

Otra diferencia es que en la versión final Sara fallece cuando tiene siete años y en la historia original el personaje tenía solo cuatro cuando perdió la vida.

Como señala CBR, si los hermanos Duffer hubieran seguido su plan original para la muerte de la hija de Hopper, la relación del detective con Joyce y con Eleven se habría desarrollado de manera muy diferente.

Al comprender el dolor de Joyce por la pérdida de su hijo, Jim va más allá de su trabajo como Sheriff de Hawkins para encontrar a Will, incluso entra al Upside Down para salvarlo. Mientras le realizan RCP, Hopper recuerda como los médicos intentaron reanimar a su hija, pero no lo lograron.

Asimismo, a través de flashbacks, “Stranger Things” muestra que Hopper pasó semanas o meses al lado de su hija mientras la sometían a tratamientos de quimioterapia en el hospital. Además, debido a la impotente de no poder hacer nada para salvarla, a menudo se iba a llorar solo.

La muerte de Sara también jugó un rol importante en el vínculo que Hopper formó con Eleven, que surgió desde que el sheriff escondió a la niña en la segunda temporada de la popular serie. Desde ese momento, Jim comienza a hacer las paces con su pasado.