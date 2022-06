¿Cuándo se estrena la parte 2 de “Stranger Things” 4? El cierre de temporada de la serie de Netflix, protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo y Sadie Sink, entre otros, se ha convertido en una de las más esperadas, luego de que el volumen 1 preparara el terreno con grandes revelaciones y preguntas que se deberán responder en los próximos dos episodios. A pesar de que la temporada 5 ha sido confirmada, hay más de una señal que los nuevos capítulos tiene un matiz oscuro y triste por estas razones.

El volumen 1 de la cuarta entrega de la creación de los hermanos Duffer reveló la verdadera identidad de Vecna. A partir de aquí, son ineludibles los spoilers de la primera parte. Pero son vitales para lo que vendrá en el programa.

Como decíamos, el monstruo que parece reinar en el Upside Down (el Otro Lado) es 001 y Henry Creel, el origen y la respuesta de los niños que pasan una serie de experimentos en el laboratorio de Hawkins, junto a Eleven.

De esta manera, se supo que fue la niña prodigio quien lo envió al Otro lado y que, de esta forma, tomó la forma del actual y gran villano de la historia. Y que, desde las sombras, estuvo detrás de todas las muertes en el pueblo maldito. Ahora, por lo que se vio en el tráiler, Vecna quiere su revancha de Once y quizá primero se ensañe con los amigos de la protagonista.

Los protagonistas de la serie, con Eddie al centro, planeando algo del volumen 2 de la temporada 4 (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA FECHA Y HORA DE ESTRENO DE “STRANGER THINGS” 4?

La parte 2 de la temporada 4 de “Stranger Things” se estrena el viernes 1 de julio y tendrá el horario de las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) Y 8 a.m. (BST). De acuerdo a estas franjas horarias, estas son las horas específicas en que se verán por cada país:

Horario por países

México: 2:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Chile: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

¿CÓMO VER LA PARTE 2 DE LA TEMPORADA 4 DE “STRANGER THINGS”?

El volumen 2 de “Stranger Things” 4 estará disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Para que puedes ver los dos nuevos capítulos de la serie, que tendrán una duración de 1 hora y 25 minutos y 2 horas y 19 minutos, respectivamente, puedes dar click en este enlace.

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE “STRANGER THINGS” 4?

El tráiler de los dos capítulos finales de la temporada 4 de “Stranger Things” tiene la voz de Vecna como el preludio de un cierre devastador para los héroes de Hawkins. Eleven, con sus poderes recuperados, deberá enfrentarse al villano para derrotarlo como lo hizo en el pasado.

Lo cierto es que ahora las condiciones han cambiado. A lo largo de las cuatro temporadas, desde el Upside Down, Vecna se ha hecho fuerte y ha conseguido formar un ejército poderoso con los monstruos de ese misterioso lugar, como los Demogorgons, además de que ha captado y asesinado gente para desarrollar sus habilidades.

La atmósfera del final de temporada de “Stranger Things” tiene olor a muerte. Se pensó que el destino de Nancy se complicaría al ser poseída por Vecna, pero las imágenes de adelanto “spoilearon” su situación: salió con vida del Otro lado. Pero nada es seguro sobre lo que pasará en la próxima batalla en la serie de Netflix.