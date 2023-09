“El Continental: Del mundo de John Wick” (“The Continental: From the World of John Wick”) es una de las series con los que la franquicia protagonizada por Keanu Reeves se expande. Y, aunque la estrella canadiense no participa en el show, un grupo de talentosos intérpretes intentarán que los fans sigan disfrutando de este universo ficticio. ¿Quieres conocer a los actores y personajes de la precuela de la saga cinematográfica? En esta nota, te presentamos la guía de reparto (cast guide) del programa.

De acuerdo con la sinopsis oficial, este espectáculo televisivo se centra en Winston Scott, quien es “arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás”.

Así, “emprenderá un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del planeta”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”

1. Colin Woodell como Winston Scott

Winston Scott es el protagonista de la serie, ya que conoceremos cómo fue su recorrido para convertirse en el propietario del famoso hotel de la franquicia. En esta producción, veremos a la versión más joven del personaje que interpretó Ian McShane en la saga de películas.

El rol está a cargo de Colin Woodell, conocido por “Unfriended: Dark Web”, “The Flight Attendant” y “The Purge”.

Colin Woodell como Winston Scott en la serie "The Continental" (Foto: Lionsgate Television)

2. Mel Gibson como Cormac

Cormac es la persona que dirige El Continental durante la década de 1970. El actor que le da vida al personaje es Mel Gibson, estrella de “Braveheart”, “Lethal Weapon”, “Mad Max”, entre otras obras.

Mel Gibson como Cormac en la serie "The Continental" (Foto: Lionsgate Television)

3. Hubert Point-Du Jour como Miles

Hubert Point-Du Jour se pone en la piel de Miles en la ficción. Previamente, el artista ha trabajado en los proyectos “The Good Lord Bird”, “Dr. Death” y “Where Is Kyra?”.

Los actores Jessica Allain y Hubert Point-Du Jour en la serie "The Continental" (Foto: Lionsgate Television)

4. Jessica Allain como Lou

Lou es uno de los nuevos personajes de la historia. Es interpretada por Jessica Allain, quien tiene los títulos “Texas Chainsaw Massacre”, “Fear” y “Thriller” en su filmografía.

Jessica Allain como Lou en la serie "The Continental" (Foto: Lionsgate Television)

5. Mishel Prada como KD

Michele Prada es la actriz seleccionada para el papel de KD en la producción. Ella también ha sido parte de los elencos de “Vida”, “Fear the Walking Dead: Passage” y “Gigi & Nate (Evolution of Nate Gibson)”.

Mishel Prada como KD en la serie "The Continental" (Foto: Lionsgate Television)

6. Kate Nhung como Yen

Kate Nhung se suma a la franquicia como Yen. Antes de asumir este rol, la actriz vietnamita ha aparecido en las películas “Co Hau Gai (The Housemaid)”, “Bitcoins Heist” y “Doat Hon”.

Otros actores y personajes de “The Continental: From the World of John Wick”:

Peter Greene como el tío Charlie

Ayomide Adegun como Charon

Katie McGrath como The Adjudicator

Ben Robson como Frankie

Jeremy Bobb como Mayhew

Ray McKinnon como Jenkins

Adam Shapiro como Lemmy

Mark Musashi como Hansel

Marina Mazepa como Gretel

¿CÓMO VER LA SERIE “THE CONTINENTAL”?

La serie “The Continental: From the World of John Wick” se estrena el viernes 22 de septiembre del 2023 a nivel mundial.

Puedes verla en Estados Unidos a través de Peacock, mientras que en México, España y América Latina tienes la oportunidad de hacerlo vía Amazon Prime Video.