América Latina se ha sumado al esperado estreno de “The Equalizer 3″ (”El Justiciero: capítulo final” en español) y la expectativa entre los fans de la saga es palpable. En esta película, Denzel Washington retoma su icónico papel como Robert McCall, un hombre decidido a usar toda su habilidad y violencia en la lucha por proteger a los más vulnerables. Conoce aquí si es necesario que te quedes tiempo extra para ver una escena post-créditos sorpresa.

Dirigida por Antoine Fuqua, la trilogía de “The Equalizer” ha sido un viaje lleno de acción, intriga y personajes memorables, y esta tercera entrega promete ofrecer una conclusión emocionante para la historia de McCall.

Debido a las películas de Marvel y otras cintas de superhéroes, el público espera por lo menos una escena post créditos. Estas secuencias adicionales suelen ser una delicia para los fanáticos, ya que ofrecen un vistazo de lo que podría venir en futuras entregas o revelan detalles ocultos de la trama.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿”The Equalizer 3″ tiene escenas post créditos?. Antes de seguir, mira aquí el tráiler de la cinta.

¿”THE EQUALIZER 3″ CUENTA CON UNA ESCENAS POST CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La película “The Equalizer 3″ no tiene escenas post créditos. Esto es especialmente notable ya que, por lo general, las escenas post créditos suelen ofrecer pistas o adelantos de lo que vendrá en la siguiente entrega de una franquicia. Sin embargo, en este caso, al tratarse de la última película de la franquicia, no se incluyeron escenas adicionales después de los créditos.

Además, es importante mencionar que el final de la película no dejó ninguna interrogante sin respuesta.

ALERTA DE SPOILER. La película concluye con McCall disfrutando de una celebración local en Altamonte, donde parece haber encontrado un nuevo hogar y planea llevar una vida tranquila y alejada de su violento pasado. Por lo tanto, no se necesita una escena post créditos para aclarar o avanzar en la historia, ya que la trama se cierra satisfactoriamente en el filme principal.

En "The Equalizer 3", McCall descubre que sus nuevos amigos de un pequeño pueblo en el sur de Italia están intimidados por miembros de la Camorra (Foto: Sony Pictures Releasing)

DURACIÓN DE “THE EQUALIZER 3″

“The Equalizer 3″ es una película que tiene una duración total de 109 minutos en pantalla, lo que equivale a 1 hora y 49 minutos de emocionante acción y drama.

A lo largo de este tiempo, los espectadores son llevados en un viaje trepidante junto al protagonista, Robert McCall, mientras se desenvuelve la trama de la película.