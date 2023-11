“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (“Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, en español) es la precuela de la famosa trilogía y tiene a Coriolanius Snow como el protagonista, junto a la misteriosa Lucy Gray. La relación y posterior final de esta pareja es una de las claves de esta historia que cuenta la formación del futuro presidente Snow.

Los desenlaces de la película suelen ser resolutivos de acuerdo a la propuesta que plantean desde el comienzo. Esta parte de “Los Juegos del Hambre” cuenta la decadencia de La casa de los Snow y cómo Coriolanius tiene una transformación definitiva en la resolución de la cinta.

Se ambienta en los Décimos Juegos del Hambre. Coriolanius está dispuesta a hacer lo que sea con tal de alcanzar la gloria y salir de la pobreza en la que está sumido su apellido, a pesar de que la familia todavía es considerada una de las más poderosas.

Por ello, en su camino, hará más de una atrocidad y Lucy Gray, de quien está enamorado, se dará cuenta de su accionar. La última escena de la película muestra a Coriolanius disparando en contra de Lucy Gray. ¿Por qué?

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA FINAL DE LUCY GRAY Y CORIOLANUS SNOW EN “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES?

Coriolanus Snow dispara a Lucy Gray en el final de la película “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” para consolidar su paso definitivo hacia la maldad. El villano sabe que su pareja ha descubierto sus acciones para nada nobles y siente que debe acabar con el último resquicio de luz para ser el poderoso presidente Snow.

El protagonista del filme está convencido de que el amor no tiene lugar en su ambición, que necesita estar fuera de cualquier estado emocional que lo haga dudar para alcanzar su objetivo. Lucy es una superviviente, pero todavía cree que se puede ganar haciendo bien las cosas.

“Se trata de dos personajes que son supervivientes y ella siente que su supervivencia todavía requiere un código moral. Él considera que, en última instancia, la supervivencia a cualquier precio está justificada. Cuando de repente se da cuenta de que ella lo ve de manera diferente, ese es el ingrediente final de esa transformación”, dijo la productora Nina Jacobson a People sobre la escena final de los protagonistas en la película.

De esta manera, al cierre de “Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes”, Snow dispara contra Lucy, para matarla y sacarla de la fórmula en la que él alcanza el máximo poder. Es la transformación definitiva de Coriolanus Snow en el próximo presidente Snow.

¿QUÉ TAN DIFERENTE ES EL FINAL DE LUCY GRAY EN EL LIBRO DE “THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES”?

El final de la película mantiene la esencia y la ambigüedad de la suerte de Lucy Gray en “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, libro de Suzanne Collins. No se sabe si realmente Lucy ha muerto, porque Snow nunca encuentra el cadáver tras disparar todas sus balas contra ella en el bosque.

En un primer momento, escuchó un quejido tras sus disparos, pero al buscarla en el lugar, no halló a la joven. Siguió gritando el nombre de “Lucy Gray”, agotó sus proyectiles y decidió volver a la base porque se le estaba hinchando el brazo.

En el epílogo del libro “Los Juegos del Hambre: Balada de los Pájaros Cantores y Serpientes” (Molino, 2023) de Collins se dice explícitamente que no se sabe si Lucy murió o sobrevivió en el bosque.

“La suerte que había corrido Lucy Gray continuaba siendo un misterio, por tanto, igual que la de la niña que compartía su nombre en esa canción demencial. ¿Estaría viva?, ¿muerta? ¿sería un fantasma que vagaba por la espesura? Quizá nadie lo averiguara jamás. Daba igual; la nieve había sido la perdición para ambas. Pobre Lucy Gray. Pobre chica fantasma, que ahora solo podía cantar con sus pájaros”, se lee en el libro traducido por Pilar Ramírez Tello y Manuel de los Reyes.