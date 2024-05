La historia de amor de Solène (Anne Hathaway), una madre divorciada de 40 años, y Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), un joven de 24 años que es el vocalista de una famosa boy band empezó en el libro “The idea of you” (“La idea de ti” en Hispanoamérica y “La idea de tenerte” en España) de Robinne Lee, pero se convirtió en una película de Amazon Prime Video protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine. Pero ¿cuáles son las diferencias entre la novela y la comedia romántica?

Aunque sin duda el cambio más importante es el final, existen otros pequeños detalles que Michael Showalter decidió alterar en su largometraje que se estrenó el 2 de mayo de 2024. Mientras en la cinta la pareja se conoce en el Festival Coachella, en el libro Sol lleva a su hija Isabelle y a sus dos amigas a un encuentro de August Moon en el sótano del hotel Mandalay Bay en Las Vegas.

Otra diferencia significativa entre la película “The Idea of You” y la novela de Robinne Lee es la relación de Solène con su hija. En la primera, Izzy (Ella Rubin), aunque se enfada porque le ocultaron su relación, le muestra su apoyo, además, aclara que su favorito siempre fue Rory (Dakota Adan). Sin embargo, en el libro el romance es un golpe muy duro para Isabelle, quien se aleja de su madre.

Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) y Solène Marchand (Anne Hathaway) empiezan un romance secreto en la película "The Idea of You” (Foto: Amazon MGM Studios)

¿POR QUÉ EL FINAL DEL LIBRO “THE IDEA OF YOU” ES DISTINTOS AL DE LA PELÍCULA DE AMAZON PRIME VIDEO?

No obstante, la diferencia más importante es el final de la historia de amor de Solène Marchand y Hayes Campbell. En el libro, Soléne termina su relación con el cantante, asegurando que no lo amaba a él, sino la idea de él. Aunque él escribe varias veces en los meses siguientes, ella nunca responde. Mientras que en la película de Amazon Prime Video, la experta en arte pone fin a su romance debido a que el acoso y las críticas de la prensa y las fans empiezan a afectar a su hija.

Hayes le propone abandonar su carrera musical para seguir con su relación, pero Sol se niega. Una noche, el cantante se presenta en la casa de Soléne para pedirle que reconsidere su decisión en cinco años, cuando Izzy esté en la universidad y su carrera sea distinta. A pesar de que no hay una respuesta afirmativa, tras ese tiempo, se vuelven a encontrar. Luego de terminar su gira musical, Hayes se presenta en la iglesia de arte y Sol lo recibe con una amplia sonrisa. La escena sugiere que podrían retomar su romance, es decir, da esperanza.

De hecho, la directora de “The Idea of You” explicó la ambigüedad del final en una entrevista con TV Insider. “Hay una historia muy larga en películas románticas de cambiar el final para que así los dos protagonistas terminen juntos al final”, explicó Cathy Schulman. “Hay una respuesta un poco pragmática a esto y es que el público solo quiere, al menos, que haya algo de esperanza para estos personajes al final de la película”.

“No tenemos que decirle al público exactamente cómo termina. No le estamos diciendo a la audiencia exactamente dónde terminan las cosas. Pero, al menos, le estamos dando al público la oportunidad de intentar completarlo por sí mismos. Cómo fan del género, me encanta una historia romántica que termina con los dos personajes principales tomando café porque eso me dice que hay esperanza”, agregó.

Asimismo, el director y coguionista Michael Showalter dijo a TV Line que quería “darle a la audiencia un sentimiento de esperanza”. “También soy muy consciente de que los fans del libro pueden sentir que cometimos un gran error”, añadió, “pero también espero que la película presente esta historia y estos personajes a nuevos fans. Y con suerte, leerán el libro y verán que es diferente, y la gente podrá seguir hablando sobre qué versión tiene más sentido”.

Solène (Anne Hathaway) termina su relación amorosa con Hayes por el bien de su hija en la película "The Idea of You" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ OPINA LA ESCRITORA SOBRE EL CAMBIO EN “THE IDEA OF YOU”?

“Hollywood tiene una manera de querer envolver las cosas en un bonito lazo y unirlas todas, y sabía que eso probablemente sucedería si [le daba] este libro a alguien para que lo adaptara”, indicó Robinne Lee a TVLine. “Por eso [el libro] era tan sexy. Por eso terminó así”. Con la película, “sabía que la harían un director y productores estadounidenses, [y] supongo que iba a perder mucho de ese carácter francés, por lo que no me sorprendió que pusieran un ‘Cinco años después…’”

Aunque comprende el cambio en la película, la autora del famoso libro señaló que su historia refleja la idea de que “a veces tienes amores tan profundos que no funcionan porque el amor no lo conquista todo (..) Era [el] lugar equivocado y el momento equivocado en sus vidas, pero eran las personas adecuadas el uno para el otro. El momento simplemente no coincidió”.