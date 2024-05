Si has quedado enganchado a “The idea of you” (en español: “La idea de ti”) tanto como nosotros, probablemente has quedado impactado no solo con la romántica historia, una adaptación de la novela homónima escrita por Robinne Lee, sino también con la sensacional interpretación de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine como una pareja con varios años de diferencia, pero que aun así busca concretar su amor.

La historia es simple: un joven artista, miembro de una popular boy band, se enamora de una artista que lo supera por más de una década y es madre de una de sus fanáticas. La presión de la prensa, los comentarios maliciosos de personas cercanas y los miedos de la mujer pondrán a prueba su romance, cerrando con una emotiva promesa que están dispuestos a cumplir.

Si bien la historia no es completamente fiel al libro original, pues se toma muchas licencias creativas, hay aspectos que no han tardado en llamar la atención, entre ellos la interpretación de Nicholas Galitzine como un cantante, lo cual lleva a preguntarse, ¿interpreta sus propias canciones?

Nicholas Galitzine interpreta a Hayes Campbell en “The Idea of You” (Foto: Netflix)

¿NICHOLAS GALITZINE CANTA EN “THE IDEA OF YOU”?

La respuesta corta es sí, Nicholas Galitzine si canta en “The Idea of You”. De hecho, todos los temas que interpreta el personaje de Hayes Campbell son llevados a cabo por el actor de 29 años, tal como lo confirma un artículo de Rolling Stone.

Aunque no es sorpresa que un actor interprete sus propias canciones, esto suele darse en el formato de películas tipo musical, como La La Land o Mamma Mía!, por lo que un estilo similar en una comedia romántica resulta, por lo menos, sorprendente.

Cabe destacar que, pese a lo mencionado, la tendencia de actores que también cantan se encuentra en ascenso, e incluso la propia Anne Hathaway lo hace con el tema “‘I Dreamed A Dream” en “Los Miserables”, cinta con la que se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Ahora bien, Nicholas Galitzine tiene experiencia como actor y cantante, por lo que el papel de Hayes Campbell le cae a pelo. De hecho, ya antes se ha destacado por esta habilidad, como su papel como el Príncipe en la versión de “Cenicienta” de Camila Cabello, en la que interpreta “Somebody to Love” de Queen y The White Stripes de “Seven Nation Army”.

Nicholas Galitzine como Hayes Campbell en la película "The Idea of You" (Foto: Amazon Prime Video)

LAS CANCIONES DE “THE IDEA OF YOU”

Pese a no ser un musical en el sentido estricto, la cinta de Amazon Prime cuenta con temas escritos y producidos por August Moon en colaboración con figuras como Savan Kotecha y Carl Falk.

A estos se suman las artistas Becca Stevens y Babyface y los compositores ILYA y Albin Nedler.

Canción Artista Escritores Taste August Moon Albin Nedler, Carl Falk & Savan Kotecha Dance Before We Walk August Moon Carl Falk & Savan Kotecha The Idea Of You Nicholas Galitzine y Anne-Marie Albin Nedler, Carl Falk & Savan Kotecha Closer August Moon Carl Falk & Savan Kotecha Guard Down August Moon Albin Nedler, Carl Falk & Savan Kotecha Go Rogue August Moon Becca Stevens I Got You Nicholas Galitzine Babyface, ILYA, & Savan Kotecha Taste (R3HAB Remix) August Moon Albin Nedler, Carl Falk and Savan Kotecha