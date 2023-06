A pesar de que se anunció que “The Idol” contaría con 6 capítulos en su primera temporada, la serie de HBO Max finalmente concluirá con su quinto episodio. Pero, ¿qué pasó? ¿Realmente la producción fue censurada por su contenido explícito? En esta nota, te contamos por qué la ficción terminará antes de tiempo.

Vale precisar que el show televisivo fue creado por Sam Levinson, Reza Fahim y el cantante The Weeknd, quien también cumple el papel de Tedros en el proyecto. Además, Lily-Rose Depp se presenta como la gran protagonista de la historia: una joven estrella del pop llamada Jocelyn.

A ellos se le suman Suzanna Son, Rachel Sennott, Troye Sivan, Moses Sumney, Melanie Liburd, Kate Lyn Sheil y Jennie Ruby Jane como parte del elenco al que muy pronto tendremos que decirle adiós.

¿POR QUÉ “THE IDOL” ACABA ANTES DE TIEMPO?

Aunque la serie fue muy criticada por sus escenas subidas de tono, la cosificación de su actriz principal y varios aspectos de su estilo narrativo, parece que la decisión de terminar mucho antes de lo planeado responde a un decisión creativa.

De acuerdo con TVLine, una fuente cercana a la producción afirmó que: “La temporada acabó siendo de cinco episodios después de que Sam [Levinson] se hiciera cargo e introdujera cambios significativos. La historia sólo terminó requiriendo 5″.

Cabe resaltar que esta declaración llega después de que The New York Post señalara que no se planeaba que el espectáculo fuera una serie de larga duración, sino que fue concebido con el formato de miniserie.

No obstante, HBO descartó estos rumores en su perfil de Twitter, donde se lee: “Se está informando erróneamente de que se ha tomado una decisión sobre una segunda temporada de ‘The Idol’. No es así, y estamos deseando compartir el próximo episodio con ustedes el domingo por la noche”.

¿Llegará una nueva temporada? Nada está dicho. Pero, mientras esperamos la respuesta, te explicamos cómo puedes ver el desenlace de la primera parte del espectáculo.

The Weeknd es una de las estrellas principales de la serie “The Idol” (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE LANZA EL ÚLTIMO EPISODIO DE “THE IDOL”?

El último capítulo de “The Idol” se titula “Jocelyn Forever” y ha sido anunciado como el “final de temporada” en un adelanto oficial publicado por HBO Max. En ese sentido, se sabe que llegará a la plataforma de streaming el domingo 2 de julio del 2023.

¿A QUÉ HORA SE EMITE EL EPISODIO FINAL DE “THE IDOL”?

Como toda la season 1, el episodio final se difundirá a partir de las 9:00 p.m. (ET). De acuerdo a dicha franja horaria, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Hora de estreno del último episodio de “The Idol”: