La serie “The Last Of Us”, la adaptación del famoso videojuego, estrenó su tráiler y dejó varias referencias que los fanáticos han disfrutado con mucha emoción. La producción, protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joe y Ellie, respectivamente, es uno de los estrenos más esperados de HBO Max.

¿Cuándo estará disponible? Todavía no hay una fecha oficial de la aparición del programa de televisión, pero sí se sabe que saldrá en 2023, de acuerdo a la información oficial de la plataforma de streaming. Mientras esperas la llegada de la ficción, te contamos las mejores referencias del tráiler sobre el videojuego “The Last Of Us”.

Joel y Ellie escapando de los caníbales (Foto: Sony Pictures Television)

10 MEJORES REFERENCIAS A VIDEOJUEGOS EN “THE LAST OF US”

10. La historia de las luciérnagas

El tráiler de “Last Of Us” mostró cómo el gobierno cubría el símbolo de la luciérnaga, el cual es utilizado por el grupo Firefly en el famoso videojuego. Los usuarios saben que esta agrupación está conformado por revolucionarios que se oponen a las clases dominantes. Además, también se ve la recordada frase “Cuando estás perdido en la oscuridad”.

9. Alguien encadenado

Otro momento que fue una referencia directa al videojuego fue cuando se ve la toma de alguien encadenado y usando zapatillas de una marca conocida. Esto ha hecho que los espectadores conecten con una referencia del videojuego: se trataría de Ellie capturada por el caníbal David.

8. El aspecto de un Clicker

De igual manera, la aparición de los Clicker ha sido otro momento que ha generado emociones en los seguidores del videojuego. La macabra forma de los caníbales ha sido representada con algunas diferencias de su diseño original, pero igual ha llamado la atención de los jugadores de “The Last Of Us”.

Un Clicker en el primer avance del programa (Foto: Sony Pictures Television)

7. El reloj roto

El primer avance también tuvo un detalle importante en cuanto al personaje de Joel. Se trata del reloj roto del protagonista, objeto que significó el último regalo de su hija Sarah. Los seguidores del videojuego saben que la pequeña fue asesinada de un disparo durante los momentos más álgidos del brote del virus.

6. Las canciones del videojuego

Dejando las tristezas, que sonaran las canciones “Foreskan” y “Alone” de Hank William en el tráiler fue una gran referencia al videojuego. Esto fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos de “The Last Of Us”, lo que demuestra el compromiso de dar con la esencia de uno de los mejores juegos de la historia.

5. El escape de Boston

El tráiler también presentó cómo Ellie y Joel, junto a Tess, huyen desesperadamente de Boston ante la persecución de guardias. Este momento es una referencia directa a los hechos del videojuego, lo que da más señales de que la historia estará bien ceñida a la trama original.

Joel y Elli en la serie de HBO Max (Foto: Sony Pictures Television)

4. Boston destruido

De igual forma, el Boston destruido del videojuego también se ha recreado el teaser de “The Last Of Us”. La ciudad después del apocalipsis del virus ha sido uno de los grandes aciertos de los responsables de la nueva serie de HBO Max, para el beneplácito de los espectadores.

3. “Left Behind”

Otra referencia que pocos pensaban no es “Left Behind”, el popular paquete de extensión descargable (DLC) del videojuego. Las primeras avances del programa mostraron a Ellie junto a quien sería Riley, uno de los personajes del DLC de “The Last Of Us”. ¿Cómo unirán estas historias?

2. Tess y Marlene

El primer avance también incluyeron a Tess y Marlene, quienes ayudan a Joel y Ellie en el videojuego. A pesar de ser personas con diferentes oficios, ambas deciden apoyar a los protagonistas. Lo que ha sorprendido de esta referencia es el increíble casting puesto que las actrices tienen un gran parecido a los personajes del videojuego.

1. La fecha de la pandemia

Finalmente, un dato no menor es que el tráiler de “Last Of us” apareció el 26 de septiembre, la misma fecha en que el virus brotó en la historia del videojuego, siendo esta una de las referencias más geniales de la nueva serie de HBO Max que llega en 2023.