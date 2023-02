Con una duración de 50 minutos y con el título “Endure and Survive” (“Soportar y sobrevivir” en español), el quinto episodio de “The Last of Us” verá su estreno en las pantallas de HBO Max en un horario especial. El cronograma de la serie que narra las peligrosas aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) ha sido modificado debido a que coincide con la final de la NFL, el Super Bowl LVII. El tiempo de duración del capítulo 5 de la temporada 1 será de 50 minutos.

En el avance del episodio se logra oír a Kathleen preguntar por Henry, un personaje del que ya habló en el episodio “Please, Hold My Hand” y al que responsabiliza de los ataques que en realidad han causado Joel y Ellie buscan huir. En otra escena del tráiler descubrimos a dos personajes que se nos presentaron al cierre del episodio 1x04: el joven y el niño que descubren a Joel y a Ellie en lo más alto de un edificio en Kansas City. Los personajes se comunican en lenguaje de señas. Luego vemos que el niño tiene una conversación con Ellie.

Finalmente, el tráiler cierra con la aparición de un clicker, que sale de las llamas durante lo que parece ser un incendio. “Corre”, grita Joel mientras Ellie se ve detenida en el suelo. MIRA EL AVANCE AQUÍ.

Fecha, horario y datos de cómo seguir el estreno de “The Last of Us” (1x05)

The Last of Us 1x05 Datos Nombre del capítulo ”Please Hold on to My Hand” Dirección Jeremy Webb Guion Craig Mazin Fecha de estreno Viernes 10 de febrero de 2023 Duración 50 minutos Horario 20:00 horas de MEX: 21:00 de PER, COL y USA Dónde verlo vía streaming HBO Max

¿Cómo ver “The Last of Us” 1x04 via HBO Max streaming?

Necesitas descargar la app de HBO Max en Latinoamérica, Estados Unidos y España para poder ver el capítulo 4 de “The Last of Us”. Existen dos tipos de planes: estándar y móvil como opciones de suscripción.

¿A qué hora empieza “The Last of Us” 1x04 en tu país?

Consulta los horarios de diferentes países para ver el episodio 4 de “The Last of Us”.

20:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

21:00 horas de Estados Unidos (Washington DC), Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

22:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana

23:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

03:00 horas de España, Alemania, Francia e Italia

¿Quiénes son los actores y personajes de “The Last of Us”?

Pedro Pascual como Joel

Bella Ramsey como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Anna Torv como Tess

Merle Dandridge como Marlene

Nico Parker como Sara

Murray Bartlett como Frank

Nick Offerman como Bill

Melanie Lynskey como Kathleen

Storm Reid como Riley Abel

Jeffrey Pierce como Perry

Lamar Johnson como Henry

Keivonn Woodard como Sam

Graham Greene como Marlon

Elaine Miles como Florencia

Ashley Johnson como Anna

Troy Baker como James

¿Habrá otros cambios en las fechas de estreno de “The Last Of Us”?

Después de la reprogramación del episodio 5 de “The Last of Us”, ha surgido la interrogante de si otras semanas podría ocurrir lo mismo, pues la emisión de la serie vuelve a coincidir con otro evento importante.

Su capítulo final está programado para debutar el 12 de marzo, el mismo día en el que se celebrará la 95° edición de la entrega de los Premios Oscar. Por lo que puede que la fecha vuelva a ser adelantada.

Sin embargo, considerando que el pasado domingo 5 de febrero se emitió de forma normal, en paralelo con los Premios Grammys, puede que no se haga otra modificación en el cronograma. De todos modos, habrá que permanecer atentos a los canales oficiales de la serie.

¿Cuándo ver “The Last of” Us en HBO Max?

Los nuevos capítulos de “The Last of Us” están disponibles los domingos a las 9 p. m. (hora del este y misma hora en Perú) y el noveno episodio que marcará el final de la primera temporada se verá el 12 de marzo de 2023.

¿“The Last of Us” tendrá temporada 2?

The Last of Us tendrá segunda temporada. HBO ha renovado oficialmente el drama post-apocalíptico protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey que la narra la historia del aclamado videojuego homónimo de PlayStation para la temporada 2, anunció la cadena el último viernes 27 de enero de 2023.

¿Por qué “The Last of Us” es tan famosa?

Los fanáticos de The Last of Us tanto del videojuego como de la serie señalan el poder de la historia, con sus arcos morales realistas y protagonistas que se sienten tan desarrollados como cualquier novela, como uno de los factores principales de su fama tanto como videojuego y como serie de televisión. Los jugadores/espectadores se involucran fácilmente en la historia de Joel y Ellie, hasta el punto en que pueden tomar acciones tácticamente desacertadas porque está en su carácter hacerlo.

¿Habrá una película de “The Last of Us”?

En 2014, Sony anunció una adaptación cinematográfica de The Last of Us, con Neil Druckman como guionista y Sam Rami como productor, pero nunca vio la luz del día. Después de años de, los fanáticos de la franquicia de Naughty Dog finalmente obtuvieron una adaptación de acción en vivo cuando se estrenó a través de HBO Max la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿”The Last of Us” está basada en el videojuego?

La serie The Last of Us se mantiene notablemente fiel a los ritmos de la trama del videojuego, incluidas algunas escenas de acción importantes que serán familiares para cualquiera que la haya jugado; sin embargo, los realizadores se han tomado ciertas licencias a la hora de contar la historia de fondo de ciertos personajes.