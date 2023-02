“The Last of Us” se cataloga como una de las mejores series del 2023 y no hay duda de que cada capítulo genera espectativa entre los fans y así el aumento de la audiencia para este domingo 19 de febrero a través de la señal de HBO Max. La serie, adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog, narra las peligrosas aventuras de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un viaje postapocalíptica por América, con un tiempo de duración de 50 minutos por cada capítulo de la temporada 1.

Con el título “Kin”, el tráiler oficial del sexto capítulo, muestra a los personajes Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuando su viaje hacia Wyoming en busca de Tommy. Durante el trayecto, la joven Ellie revelará cómo intentó salvar a Sam con su sangre. Pero, sin duda, lo más esperado será el emotivo encuentro de Joel con su hermano menor Tommy (Gabriel Luna).

Tráiler de “The Las of Us” 1x04

Fecha, horario y cómo seguir estreno de “The Last of Us” (1x06)

Vamos a repasar los detalles del estreno del nuevo capítulo “Kin” de “The Last of Us”:

The Last of Us 1x06 Datos Nombre del capítulo “Kin” Dirección Jeremy Webb Guión Craig Mazin Fecha de estreno Domingo 19 de febrero de 2023 Duración 50 minutos Horario 20:00 horas de MEX: 21:00 de PER, COL y USA Dónde verlo vía streaming HBO Max

¿A qué hora empieza “The Last of Us” 1x04 en tu país?

Puedes consultar los horarios de diferentes países para ver el episodio 4 de “The Last of Us”.

20:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras



21:00 horas de Estados Unidos (Washington DC), Perú, Ecuador, Colombia y Panamá



22:00 horas de Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana



23:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil



03:00 horas de España, Alemania, Francia e Italia

¿Quiénes son los actores de “The Last of Us”?

Los actores que han ido apareciendo en los episodios de “The Last of Us” son los siguientes:

Pedro Pascal – Joel



Bella Ramsey – Ellie



Gabriel Luna – Tommy



Merle Dandridge – Marlene



Jeffrey Pierce – Pierce



Anna Torv – Tess

Cronograma de estreno de los capítulos de “The Last of Us” en Estados Unidos

Hay un calendario de capítulos de “The Last of Us” que se transmitirá en la plataforma streaming de HBO Max y será todos los domingos a partir de las 6:00 p. m. PT (9:00 p. m. ET):