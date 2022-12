El popular videojuego The Last of Us dará el salto a la pantalla chica con una adaptación live action a cargo de HBO, Sony Pictures Television y WarnerMedia Entertainment. El 15 de enero se estrenará esta producción, tras una larga etapa de rodaje en Canadá.

Recordemos que fue una de las producciones que se vio afectada por la pandemia del coronavirus. Pedro Pascal, quien interpreta a Joel, está entusiasmado por el proyecto y cree en el liderazgo de Craig Mazin y Neil Druckmann, los directores.

“Entiendo, porque soy un gran consumidor de cine y televisión, pero esto lo lleva a otro nivel, porque es una experiencia inmersiva en donde estás en el mudo del personaje. Yo no sé si lo logramos, pero Neil y Craig lo saben (...) tienes al creador de este mundo, ambos lo están haciendo con sus mentes y todo el corazón”, comentó el actor.

El otro papel protagónico está en manos de la joven actriz Bella Ramsey. Ya ha tenido un gran impacto en la serie “Games of Thrones” y ahora es momento de verla en un papel principal.

“Ellie tomó más tiempo porque es un papel más difícil de elegir. Estamos tratando de elegir a una niña de 14 años y actuar es algo increíblemente difícil de hacer, ¿verdad? (...) Y los niños no han tenido tanta experiencia en la vida. Es difícil encontrar niños que puedan encarnar esto”, aclaró Craig Mazin recientemente en una entrevista con SFX Magazin.

“Tenía pánico de que [a Druckmann] no le gustara y tendría que vivir el resto de mi vida sabiendo que no podríamos tener la mejor Ellie de la historia. Pero felizmente, él la amaba. Y no podríamos haberlo hecho mejor”, añadió.

Primer tráiler oficial de “The Last of Us”

