Dentro de poco, “The Last of Us” estrenará el noveno y último episodio de la temporada 1. Durante las últimas semanas, la serie de HBO Max ha tenido muy buen recibimiento del público, que espera ver el cierre de esta etapa de las vidas de Joel y Ellie.

El domingo 12 de marzo se lanza el capítulo titulado “Look for the Light” (“Busca la luz” en español), que hace referencia a la frase que las Luciérnagas dejaban en las paredes de la Zona de Cuarentena de Boston en el primer episodio.

En la entrega anterior, Ellie tuvo que cuidar a Joel mientras este se recuperaba de la grave herida que había recibido. Cuando estaba cazando un venado para conseguir alimento, se topó con David, el líder del grupo caníbal que desarrolló un particular interés en ella.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler del episodio 9 de “The Last of Us”.

LA DURACIÓN DEL ÚLTIMO EPISODIO DE “THE LAST OF US”

En muchos casos, los últimos episodios de una serie pueden ser los más largos, pues necesitan unos minutos extras para incluir los momentos finales de tensión que han construido.

Sin embargo, ese no es el caso de “The Last of Us”, pues el episodio 9 de la temporada 1 tendrá un total de 46 minutos.

El programa de HBO Max deberá cubrir los últimos eventos de los videojuegos de Naughty Dog en ese lapso, y responder si Ellie y Joel llegan a encontrar a las Luciérnagas.

En el tráiler del episodio 9 de "The Last of Us", se ve que Ellie y Joe son atacados con una granada (Foto: HBO)

LO QUE PASARÁ EN EL EPISODIO 9 DE “THE LAST OF US”

Los conocedores de los videojuegos originales ya saben cuál es el trágico final que tiene esta parte de la historia de “The Last of Us”. Pero aquellos que recién han conocido la trama por la serie, esta es su ALERTA DE SPOILERS .

Después de los traumáticos eventos con David y la secta caníbal, Joel y Ellie deberán continuar con su búsqueda de las Luciérnagas. Aunque, si fuéramos nosotros, nos regresaríamos de una vez a la comodidad del asentamiento en Jackson.