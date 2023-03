El final de la primera temporada de “The Last of Us” recreó una de las escenas más debatidas desde que se lanzó el videojuego de Naughty Dog en el 2013. Dentro de la discusión de los fanáticos no solo se toca el debate moral del sacrificio de la gran mayoría por una persona, sino que también hay dudas sobre la conversación final entre Joel y Ellie.

En el episodio 9, titulado “Look for the Light” (“Busca la Luz”), el personaje de Pedro Pascal descubrió que, para desarrollar la vacuna, Ellie debía morir (aunque en realidad no había certeza de que pudieran crear una cura). Después de todo lo que había pasado con Sarah, no estaba dispuesto a dejar que la joven que se había vuelto como su hija también muriera.

Por ello, entró en modo “Terminator” y asesinó a todas las Luciérnagas que se cruzaron en su camino, incluso al doctor del equipo y a Marlene. Ellie se encontraba en la camilla y ya estaba dormida por la anestesia, por lo que no presenció lo que pasó.

Cuando despertó, se encontraba en la camioneta con Joel camino al asentamiento de Jackson. Al preguntar qué había sucedido, el hombre creó una historia en donde los rebeldes habían encontrado más personas inmunes, por lo que ya no la necesitaban.

Después de dudar por varias horas (o incluso días), Ellie decide preguntarle a Joel si lo que le dijo sobre las Luciérnagas era cierto, a lo que le juro que así lo era. Ella solo le dijo “okey” y la pantalla se puso en negro, dando por acabada la primera temporada de la impecable serie de HBO Max. Sin embargo, ¿qué significaba el “okey” de Ellie? ¿realmente creyó la historia de Joel? A continuación, te lo explicamos.

EXPLICACIÓN DE LA CONVERSACIÓN ENTRE ELLIE Y JOEL AL FINAL DE “THE LAST OF US”

La respuesta corta es que no, Ellie no creyó la historia que dijo Joel sobre las Luciérnagas. Esto ha sido confirmado por los creadores de “The Last of Us”, Craig Mazin y Neil Druckmann, junto con la actriz que interpretó a Ellie en los videojuegos, Ashley Johnson.

No obstante, aún entre las personas detrás de la serie, hay debate sobre lo que significa el “okey” de Ellie. Mientras que algunos piensan que es la protagonista eligiendo creer la mentira de Joel para seguir adelante, otros lo interpretan como una ruptura en su relación.

“Creo que ella ve que está mintiendo y el ‘okey’ es como ‘bueno, hasta aquí llegamos. No estás siendo honesto conmigo y no puedo confiar en ti. Te amo, pero esta era la única cosa en donde mi vida hubiera importado y haber hecho una diferencia, pero ya me lo quitaste ¿Quién soy ahora?’”, explicó Johnson en el podcast oficial de la serie. “Su detector de mentiras es el mejor. Ella sabe que él está mintiendo, lo siente. No es escoger creer la mentira, sino aceptar que el resto de su relación va a ser diferente”.

Joel y Ellie llegaron al asentamiento en Jackson al final de "The Last of Us", donde vivirán hasta la temporada 2 (Foto: HBO)

No obstante, Mazin tienen la posición diferente: “No estoy seguro si Ellie está diciendo, ‘okey, me estás mintiendo y simplemente voy a hacer como si nada’ o ella está diciendo ‘Okey, me estás mintiendo y ahora todo ha cambiado de una forma negativa’ o está diciendo ‘Estás mintiendo, pero me acabas de decir que no estás mintiendo y es muy importante para ti y te amo, por lo que no me preocuparé por ello’ o también puede que ella está tan aterrorizada de que lo que piensa que sucedió, realmente sucedió, que ella quiere creerle. Puede ser cualquiera de esas cosas y por eso me encanta”.